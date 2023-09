Alle 15 lo sbarco al Terminal di Porto Corsini

Previsto per il pomeriggio di oggi, lunedì 25 settembre alle 15:00, l’arrivo della nave Life Support con a bordo 28 persone: 10 uomini, 9 donne di cui 1 incinta, 1 minore non accompagnato e 8 minori accompagnati. La maggior parte dei migranti a bordo sono di nazionalità Siriana e solo 5 di nazionalità Libica. Non sono stati accertati casi particolari a bordo della nave, le condizioni generali del gruppo sono buone.

Venerdì 22 settembre si è tenuta una riunione di coordinamento con tutti i soggetti interessati alle operazioni di sbarco convocata dal Prefetto di Ravenna. In considerazione dell’arrivo di una nave da crociera prevista per domani, martedì 26 settembre, al Terminal di Porto Corsini, si è convenuto di utilizzare la banchina solo per le operazioni di sbarco e di trasportare con pulmini i migranti al CMP dell’Ospedale civile per tutte le altre operazioni di polizia e sanitarie.