Per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della strada nel tratto tra Porto Fuori e Lido Adriano

Si ricorda che è in programma da lunedì 2 ottobre la chiusura di via Bonifica nell’ambito del proseguimento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della strada nel tratto tra Porto Fuori e Lido Adriano.

L’intervento prevede l’allargamento della sede stradale per un tratto di circa quattro chilometri e la realizzazione di un percorso ciclabile. L’investimento, del Comune di Ravenna, ammonta a 3,3 milioni.

Contestualmente partiranno anche, a cura di Hera, i lavori di riqualificazione della rete dell’acquedotto e di un tratto della rete gas. Le opere, che comportano un ulteriore investimento di 1,9 milioni, in questo caso da parte di Hera, consistono nella riqualificazione di oltre 3,5 chilometri di rete acquedottistica, con la posa di nuove tubazioni più grandi e performanti, in ghisa, e la riqualificazione di 350 metri di rete gas dal civico 90 al civico 106. Saranno rifatti inoltre tutti gli allacci all’utenza (si ricorda che per segnalazione guasti, rotture, emergenze varie sono attivi 24 ore su 24, sette giorni su sette i numeri di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione e 800.713.666 per gli interventi gas).

Tornando agli interventi stradali, si ricorda che negli ultimi mesi si è lavorato su un primo tratto di circa 400 metri, dal civico 90 al civico 102, realizzando la sede per la nuova pista ciclabile, la posa di tutte le predisposizioni per l’interramento della linea aerea Enel esistente, la posa di linea, pozzetti e plinti per la pubblica illuminazione e alcuni tratti di tombamenti del fosso. Attualmente manca solo l’asfaltatura di tale fascia, lavorazione che per opportunità e sicurezza sarà eseguita a strada chiusa.

A partire dal 2 ottobre interverranno altre due imprese che lavoreranno in parti diverse del cantiere.

Pertanto già nelle prossime settimane si procederà alla preparazione di nuove aree di deposito materiali, all’installazione di altre baracche di cantiere e al montaggio di tutta la segnaletica di deviazione necessaria.

La chiusura interesserà il tratto di via Bonifica a partire da via Don Mazzolari a Porto Fuori fino a via Zancanaro a Lido Adriano.

La deviazione prevede il transito da viale Manzoni e via Canale Molinetto.

Le attività presenti su viale Virgilio tra via Zancanaro e l’inizio di via Bonifica quali il negozio di frutta e verdura Rosetti, il ristorante Ca’ Vinona e il distributore di carburante saranno sempre raggiungibili.

Il transito lungo via Bonifica sarà sempre garantito ai residenti e ai lavoratori delle aziende agricole presenti lungo la via.

La chiusura della strada è prevista fino al 31 maggio dell’anno prossimo. Dopo tale data, nel periodo estivo si proseguirà con sensi unici alternati in modo da garantire l’accesso ai lidi durante la stagione turistica.