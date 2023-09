La nave è arrivata attorno alle 15 al Terminal di Porto Corsini

Sono iniziate come previsto attorno alle 15 di ieri, lunedì 25 settembre, le operazioni di sbarco dei 28 migranti arrivati al Terminal di Porto Corsini con la nave Life Support, assegnata a Ravenna come porto sicuro di approdo.

In considerazione dell’arrivo di una nave da crociera prevista per martedì 26 settembre, nella riunione di venerdì scorso in Prefettura si era convenuto di utilizzare la banchina solo per le operazioni di sbarco, così le 28 persone, 10 uomini, 9 donne di cui 1 incinta, 1 minore non accompagnato e 8 minori accompagnati, sono stati trasportati con pulmini al CMP dell’Ospedale civile per tutte le altre operazioni di polizia e sanitarie.

Come già annunciato la maggior parte dei migranti a bordo è di nazionalità siriana e solo 5 di nazionalità libica. Non sono stati accertati casi particolari a bordo della nave, le condizioni generali del gruppo sono buone. Sul posto presenti i sanitari del 118, operatori di Ausl Romagna e della Protezione Civile, assieme alle autorità: il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, gli assessori Gianandrea Baroncini e Federica Moschini, e il Prefetto, Castrese De Rosa, che ha annunciato che i migranti saranno ospitati presso le Suore domenicane del Santissimo Sacramento di Fognano, vicino a Brisighella.