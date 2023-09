L’equipaggio dell’ITIP Bucci conquista il Campionato europeo Juniores nell’ambito del progetto europeo EU Ride

Dal 21 al 24 settembre, in Francia si è svolto il quarto Meeting transnazionale del progetto europeo EU RIDE “Espandere la popolarità delle auto a pedali tra i giovani attraverso il networking internazionale”, coordinato dal Comune di Faenza.

Tra i punti in programma, una riunione tra i partner per confrontarsi sullo stato di realizzazione del progetto, pianificare le attività e i compiti per i prossimi mesi. Uno dei momenti clou sono state le gare delle vetture a pedali, valide per il Campionato europeo, svoltesi a Ornans e Valentigny, due cittadine della Francia.

Per l’occasione, una trentina gli studenti delle scuole superiori dell’Unione della Romagna Faentina, hanno partecipato alle due gare in programma ottenendo ottimi risultati. Sui 30 equipaggi in gara, sei di questi erano vetture degli studenti degli istituti faentini in rappresentanza delle scuole ITIP Bucci, ITG Oriani e Liceo Torricelli Ballardini, le quali, malgrado avessero vetture e costumi rimasti coinvolti nelle alluvioni, dopo aver fatto una gara contro il tempo, sono riusciti a non mancare all’appuntamento.

In particolare l’equipaggio di ‘Star Trek’, dell’ITIP Bucci, classificandosi terzo alla gara di velocità di Valentigny, ha conquistato il titolo di Campione Europeo Junior.

Il progetto EU RIDE, cofinanziato dal Programma Erasmus+, ha una durata di due anni e coinvolge Italia, Repubblica Ceca, Francia, Turchia, Croazia, Slovenia e Portogallo.

EU RIDE vuol promuovere la cultura delle vetture a pedali e la loro diffusione quale attività sportiva nell’Unione Europea per valorizzare alcuni aspetti cardine derivati dalla disciplina come la dimensione open air, il lavoro di squadra, la collaborazione tra ragazzi, la creatività e la complementarità delle competenze.

“Come amministrazione -spiega l’assessore alla Scuola e allo Sport, Martina Laghi– poter partecipare, assieme ai rappresentanti degli altri paesi europei, a questo momento di condivisione di questa bellissima iniziativa che in Italia, in particolar modo nella nostra città già da tanti anni viene portata avanti è stata una grande gioia. Lo stesso, poter fare il tifo ai nostri ragazzi che con tanto entusiasmo e grinta hanno partecipato a questo gioco, dimostrando grande spirito di squadra, con ragazzi dai 14 ai 19 anni, ha mostrato all’estero una bellissima immagine di Faenza e, come assessore alla Scuola e allo Sport, è stato davvero importante poter condividere con loro questo momento di festa”.

L’assessore alla scuola e allo sport del Comune di Faenza e delega per l’Unione, Martina Laghi, con il gruppo di insegnanti e studenti delle scuole faentine in trasferta in Francia