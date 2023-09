Nuovo incontro del Tavolo di monitoraggio dei trasporti terminal crociere a Palazzo Merlato

Questa mattina, a Palazzo Merlato, si è rinnovato l’appuntamento con il Tavolo di monitoraggio dei trasporti da e per il terminal crociere, al quale hanno partecipato l’assessore al Turismo Giacomo Costantini, l’assessora allo Sviluppo Economico e Porto Annagiulia Randi, le associazioni di categoria Cna, Confcommercio e Confartigianato, i rappresentanti dei bus privati, Ncc e taxi, Ravenna Incoming, il direttore operativo dell’autorità portuale Mario Petrosino e la direttrice generale di Rccp Anna D’Imporzano.

L’occasione è stata utile per presentare i progetti di riorganizzazione dei piazzali di stazionamento dei mezzi del terminal in previsione della nuova stazione marittima e del progetto del parco delle dune che partiranno nel 2024. Le associazioni e i diversi soggetti componenti del tavolo hanno espresso gradimento e apprezzamento sul lavoro fatto in questi anni, in quanto non è stato facile gestire i flussi sempre maggiori e che registrano momenti di picco con decine di migliaia di passeggeri che transitano al terminal di Porto Corsini. Negli anni non sono mancati piccoli problemi, ma dal confronto e dalla sinergia tra tutti i soggetti coinvolti sono nate moltissime soluzioni e idee. L’obiettivo del tavolo è proprio quello di arrivare ad un continuo miglioramento della logistica da e verso il terminal e in particolare l’incontro di questa mattina è stato l’occasione per un confronto sui sistemi di monitoraggio degli accessi al piazzale, sulle operazioni di imbarco dei passeggeri e su come velocizzarle e infine su come contrastare l’abusivismo.