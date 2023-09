Sabato 30 settembre al via le gare di Singolo, Piccola squadra, Grande squadra e Musici, seguite domenica 1 ottobre al pomeriggio dai Giovanissimi e la sera da U21 e Coppia tradizionale

Un fine settimana all’insegna della rievocazione storica è quello in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a Faenza, con gli sbandieratori del Niballo Palio di Faenza che si preparano a portare nella rinascimentale piazza del Popolo i colori dei cinque Rioni e la musica di tamburini e chiarine in occasione del Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici. La manifestazione di rievocazione storica faentina, che dal 1959, ogni anno e per tutto il mese di giugno, riporta in auge i fasti della Signoria Manfredi nel periodo compreso tra il governo di Gian Galeazzo (1375–1417) e quello di Astorgio III (1485–1502), ha visto quest’anno un calendario rivisitato a causa dell’emergenza alluvione che ha colpito la città nel mese di maggio e che ha costretto ad una riprogrammazione ridotta delle manifestazioni con la sola Giostra del Niballo a fine luglio e il posticipo del Torneo delle bandiere a questo fine settimana di inizio autunno. A scendere in Piazza saranno oltre 120 atleti in costume di tutte le età, per uno spettacolo davvero imperdibile che arriva dopo mesi difficili e che vuole essere un forte segnale in linea con la volontà di riportare alla normalità gli appuntamenti tanto attesi dai faentini e dagli amanti di rievocazione storica.

Il calendario del fine settimana

Un’occasione imperdibile per vivere l’emozione di veder volteggiare le bandiere degli atleti faentini – campioni d’Italia nel 2022 e con una lunga tradizione nell’arte della bandiera che ha fatto scuola in tutto il Paese – in una suggestiva Piazza del Popolo in notturna: il rullo dei tamburi accompagnato dall’inconfondibile suono delle chiarine trasporterà così il pubblico in un viaggio nel tempo nella magica atmosfera della Signoria dei Manfredi. Il calendario prevede sabato 30 settembre alle 20.00 il Torneo Alfieri Bandieranti e Musici nelle specialità Singolo, Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici, mentre domenica è previsto un duplice appuntamento con i giovanissimi alle ore 15 e con Singolo Under 21, Coppia Under 21 e Coppia tradizionale la sera alle 20. In caso di maltempo le gare del 30 settembre verranno spostate al PalaCattani e quelle di domenica 1 ottobre al PalaBubani.

L’elenco completo dei partecipanti alle gare di sabato 30 settembre

Borgo Durbecco

Singolo: Marco Tarroni con Marco Liverani (tamburino), Marco Pasi (portabandiera)

Piccola Squadra: Devis Valmori, Tarroni Marco, Nicolas Gorini, Mattia Pasi, Marco Pasi, Marco Solaroli con Luca Meneghini, Marco Liverani, Matteo Bossa, Mattia Comani, Gabriele Gulmanelli, Andrea Foschini, Simone Gulmanelli, Caterina Pirazzini, Riccardo Silimbani, Luca Alboni, Chiara Redavid, Francesca Sangiorgi, Beatrice Ricci, Enea Zoli, Federica Lelli, Veronica Mazzoni, Rita Fabbri, Samuele Neri, Elena Cicognani, Michela Zama (musici), Flavio Vallini, Andrea Mantellini, Marco Montanari, Andrea Ricci, Alessandro Alberti, Massimo Patuelli (portabandiera)

Grande Squadra: Devis Valmori, Matteo Maurizi, Federico Maurizi, Davide Guerrini, Filippo Rava, Nicolas Gorini, Marco Solaroli, Mattia Pasi, Marco Pasi, Alessandro Ricci, Marco Tarroni, Marco Montanari, Andrea Leonardi, Luca Battaglino, Andrea Barnabè, Alessio Buzzi con Luca Meneghini, Marco Liverani, Matteo Bossa, Mattia Comani, Gabriele Gulmanelli, Andrea Foschini, Simone Gulmanelli, Caterina Pirazzini, Riccardo Silimbani, Luca Alboni, Chiara Redavid, Francesca Sangiorgi, Beatrice Ricci, Enea Zoli, Federica Lelli, Veronica Mazzoni, Rita Fabbri, Samuele Neri, Elena Cicognani, Michela Zama (musici), Flavio Vallini, Andrea Mantellini, Filipp Maurizi, Andrea Ricci, Alessandro Alberti, Massimo Patuelli, Simone Gjevori, Alessandro Baldassarri (portabandiera)

Rione Giallo:

Singolo: Luca Ghinassi con Lorenzo Ghiselli (tamburino), Maurizio Reali (portabandiera)

Piccola Squadra: Simone Lionetti, Nicolò Benedetti, Luca Giuseppe Corvino, Luca Ghinassi, Davide Lionetti, Michele Pasi con Giovanni Frattini, Alessia Pascoli, Lorenzo Ghiselli, Filippo Sangiorgi, Letizia Fabbri, Pietro Da Fermo, Sara Giancristoforo, Enrico Pederzoli, Nicolò Tagliaferri, Noemi Taroni, Cristina Andronache, Luca Fabbri, Jessica Liverani, Giulia Querzola, Giorgia Resini, Matteo Rocchi, Ginevra Testa (musici), Maurizio Reali, Manuel Bulzaga, Andrea Pederzoli, Kevin Liverani, Federico Locatelli, Sebastiano Soglia (portabandiera)

Grande Squadra: Simone Lionetti, Nicolò Benedetti, Luca Giuseppe Corvino, Andrea Pederzoli, Davide Lionetti, Michele Pasi, Federico Locatelli, Kevin Liverani con Giovanni Frattini, Alessia Pascoli, Lorenzo Ghiselli, Filippo Sangiorgi, Letizia Fabbri, Sara Giancristoforo, Enrico Pederzoli, Nicolò Tagliaferri, Noemi Taroni, Cristina Andronache, Luca Fabbri, Jessica Liverani, Giorgia Resini, Matteo Rocchi, Ginevra Testa (musici), Maurizio Reali, Manuel Bulzaga, Luca Ghinassi, Sebastiano Soglia (portabandiera)

Rione Nero

Singolo: Francesco Santandrea con Mattia Ricci (tamburino), Enrico Emiliani (portabandiera)

Piccola Squadra: Fernando Vergnana, Federico Lama, Nico Giraldi, Manuel Galtieri, Giacomo Costa, Antonio Costa con Mattia Ricci, Davide Drei, Martina Bonomo, Ginevra Cipriani, Tania Rossi, Nicolò Tinelli, Camilla Tinelli, Matilde Bandini, Lucrezia Bettoli, Chiara Donati, Giulia Marini, Michela Lotti, Alice Bandini, Michela Venieri, Marta Cornacchia, Fransesco Amadei, Pasquale Siciliano, Noemi Mancuso, Antonio Baldissera, Monica Arduini (musici), Alberto Morini, Paolo Emiliani, Sante Savino, Eric Monducci, Francesco Lanzoni Luca Montanari (portabandiera)

Grande Squadra: Enrico Emiliani, Luca Montanari, Manuel Galtieri, Antonio Costa, Giacomo Costa, Alberto Morini, Rodrigo Ceroni, Paolo Emiliani, Sante Savino, Luca Monducci, Francesco Lanzoni, Nico Giraldi, Federico Lama, Fernando Vergnana, Manuel con Mattia Ricci, Davide Drei, Martina Bonomo, Ginevra Cipriani, Tania Rossi, Nicolò Tinelli, Camilla Tinelli, Matilde Bandini, Lucrezia Bettoli, Chiara Donati, Giulia Marini, Michela Lotti, Michela Venieri, Marta Cornacchia, Monica Arduini, Francesco Amadei, Pasquale Siciliano, Noemi Mancuso, Antonio Baldissera, Monica Arduini

Rione Rosso

Singolo: Raffaele Rampino Jr con Luca Linguerri (tamburino), Francesco Palomba (portabandiera)

Grande Squadra: Denis Bucci, Francesco Palomba, Federico Piazza, Raffaele Rampino Jr, Nicolas Solaroli, Matteo Rubini, Roberto Villa, Antonio Caselli con Lisa Amadei, Alessia D’amico, Luca Linguerri, Christian Vignoli, Anna Mercuriali, Sara Donati, Francesca Vezzoli, Mattia Mazzolini, Matteo Quarti, Angelica Spada, Emanuele Donato Iannarella, Annalita Solaroli, Martina Rossi (musici), Nikita Piraino, Alex Babini, Christian Berti, Alexander Braga (portabandiera)

Rione Verde:

Singolo: Filippo Rossi con Michela Pantera (tamburino), Massimiliano Rossi (portabandiera)

Piccola Squadra: Mirco Mazzotti, Florian Gorovelli, Marco Bertoni, Nicola Dal Pozzo, Luca Santuari, Enrique Tassinari con Eugenia Stefani, Daniele Ravaioli, Marco Santandrea, Niccolò Carciopolo del Popolo, Marco Anulli, Martina Negrini, Martina Stefani, Elena Proni, Luca Obrizzi, Michela Pantera, Sara Barbagallo, Michela Caroli, Marco Barbagallo, Alessandra Anulli, Gianmarco Pisotti, Mariachiara Dal Pozzo, Anna Mazzotti, Vittoria Daniele, Desy Samorè (musici) Filippo Rossi, Massimiliano Rossi, Luca Barbagallo, Lorenzo Momoli, Alessandro Zenzani, Francesco D’Eusanio (portabandiera)

Grande Squadra: Filippo Rossi, Lorenzo Momoli, Alessandro Zenzani, Francesco D’Eusanio, Luca D’Eusanio Mirco Mazzotti, Marco Bertoni, Florian Gorovelli, Enrique Tassinari, Luca Santuari, Nicola Dal Pozzo, Luca Barbagallo con Eugenia Stefani, Daniele Ravaioli, Marco Santandrea, Niccolò Carciopolo del Popolo, Marco Anulli, Martina Negrini, Martina Stefani, Elena Proni, Luca Obrizzi, Michela Pantera, Sara Barbagallo, Michela Caroli, Marco Barbagallo, Alessandra Anulli, Gianmarco Pisotti, Mariachiara Dal Pozzo, Anna Mazzotti, Vittoria Daniele, Desy Samorè (musici) Massimiliano Rossi, Andrea Miniati, Fabio Samorè, Renato Gorovelli, Paolo Gioviti, Ivan Ravaioli (portabandiera)

Gli atleti delle gare di domenica pomeriggio 1° ottobre

Questi i nomi dei giovanissimi atleti che si esibiranno domenica alle 15.00 in Piazza del Popolo:

Borgo Durbecco

Singolo 3^ fascia: Filippo Maurizi con Bianca Bassani, Cecilia Cicognani, Chiara Cicognani, Rita Fabbri, Lucrezia Liverani, Rebecca Liverani, Domitilla Mazzoni, Veronica Mazzoni, Chiara Redavid, Emma Tassinari, Elia Bucci, Luca Cappelli, Marco Cappelli, Luca Conficconi, Lorenzo Cangini, Bianca Fernandez, Gioia Gatta, Diego Martelli, Riccardo Zaffagnini (musici), Alessandro Baldassari (portabandiera)

Coppia 3^ fascia: Filippo Maurizi, Alessandro Baldassarri con Bianca Bassani, Cecilia Cicognani, Chiara Cicognani, Rita Fabbri, Lucrezia Liverani, Rebecca Liverani, Domitilla Mazzoni, Veronica Mazzoni, Chiara Redavid, Emma Tassinari, Elia Bucci, Luca Cappelli, Marco Cappelli, Luca Conficconi, Lorenzo Cangini, Bianca Fernandez, Gioia Gatta, Diego Martelli, Riccardo Zaffagnini (musici), Julian Poggi, Mattia Rava (portabandiera)

Grande Squadra 3^ fascia: Margherita Bertozzi, Lorenzo Monti, Giada Cavatorta, Diana Donatini, Ettore Donatini, Gianmarco Liverani, Gabriel Monti, Arjel Salliu, Julian Poggi con Bianca Bassani, Cecilia Cicognani, Chiara Cicognani, Rita Fabbri, Lucrezia Liverani, Rebecca Liverani, Domitilla Mazzoni, Veronica Mazzoni, Chiara Redavid, Emma Tassinari, Elia Bucci, Luca Cappelli, Marco Cappelli, Luca Conficconi, Lorenzo Cangini, Bianca Fernandez, Gioia Gatta, Diego Martelli, Riccardo Zaffagnini (musici)

Esercizio Jolly (eventuale): Simone Atzori, Gianluca Visentin, Veronica Malovichko, Lucrezia Gallani, Nicolas Puce, Mattia Rava, Nicolò Bandini, Rebecca Tabanelli con Bianca Bassani, Cecilia Cicognani, Chiara Cicognani, Rita Fabbri, Lucrezia Liverani, Rebecca Liverani, Domitilla Mazzoni, Veronica Mazzoni, Chiara Redavid, Emma Tassinari, Elia Bucci, Luca Cappelli, Marco Cappelli, Luca Conficconi, Lorenzo Cangini, Bianca Fernandez, Gioia Gatta, Diego Martelli, Riccardo Zaffagnini (musici)

Rione Giallo

Singolo 1^ fascia: Leonardo Lama con Sofia Lama, Amelie Penso, Linda Lepri, Linda Querzola, Giorgia Giardini, Goiele Fontana, Giulia Pederzoli, Maria Beatrice Palli, Asia Taroni, Angelica Zinzani, Aurora Iovine, David Pucci, Walter Pucci, Eduardo De Liso, Emily Taroni, Mariafrancesca Carbone, Lorenzo Testa, Mattia Campagnoli, Martina Placci, Mathias Penso (musici)

Coppia 1^ fascia: Marco Bombardini, Agata Gaddoni con Sofia Lama, Amelie Penso, Linda Lepri, Linda Querzola, Giorgia Giardini, Gioele Fontana, Giulia Pederzoli, Maria Beatrice Palli, Asia Taroni, Angelica Zinzani, Aurora Iovine, David Pucci, Walter Pucci, Eduardo De Liso, Emily Taroni, Mariafrancesca Carbone, Lorenzo Testa, Mattia Campagnoli, Martina Placci, Mathias Penso (musici)

Singolo 2^ fascia: Michael Penso con Sofia Lama, Amelie Penso, Linda Lepri, Linda Querzola, Giorgia Giardini, Goiele Fontana, Giulia Pederzoli, Maria Beatrice Palli, Asia Taroni, Angelica Zinzani, Aurora Iovine, David Pucci, Walter Pucci, Eduardo De Liso, Emily Taroni, Mariafrancesca Carbone, Lorenzo Testa, Mattia Campagnoli, Martina Placci, Mathias Penso (musici)

Coppia 2^ fascia: Francesco Testa, Agostino Bubani con Sofia Lama, Amelie Penso, Linda Lepri, Linda Querzola, Giorgia Giardini, Goiele Fontana, Giulia Pederzoli, Maria Beatrice Palli, Asia Taroni, Angelica Zinzani, Aurora ovine, David Pucci, Walter Pucci, Eduardo De Liso, Emily Taroni, Amriafrancesca Carbone, Lorenzo Testa, Mattia Campagnoli, Martina Placci, Mathias Penso (musici), Leonardo Lama, Michael Penso (portabandiere)

Grande Squadra 3^ fascia: Viola Visani, Edoardo Cavini, Briseide Ghetti, Mattia Tarantino con Sofia Lama, Amelie Penso, Linda Lepri, Linda Querzola, Giorgia Giardini, Goiele Fontana, Giulia Pederzoli, Maria Beatrice Palli, Asia Taroni, Angelica Zinzani, Aurora Iovine, David Pucci, Walter Pucci, Eduardo De Liso, Emily Taroni, Mariafrancesca Carbone, Lorenzo Testa, Mattia Campagnoli, Martina Placci, Mathias Penso (musici)

Esercizio Jolly (eventuale): Nicolò Ruffilli con Sofia Lama, Amelie Penso, Linda Lepri, Linda Querzola, Giorgia Giardini, Goiele Fontana, Giulia Pederzoli, Maria Beatrice Palli, Asia Taroni, Angelica Zinzani, Aurora ovine, David Pucci, Walter Pucci, Eduardo De Liso, Emily Taroni, Amriafrancesca Carbone, Lorenzo Testa, Mattia Campagnoli, Martina Placci, Mathias Penso (musici)

Rione Nero

Singolo 1^ fascia: Luca Miserocchi con Nicholas Rossi (portabandiera)

Singolo 3^ fascia: Damiano Frediani con Giacomo Facchini (portabandiera)

Coppia 3^ fascia: Sara Bandini, Marco Celiento con Nicholas Rossi, Giacomo Facchini (portabandiera)

Piccola Squadra: Sara Bandini, Giacomo Facchini, Damiano Frediani, Marco Celiento con Gabriele Taglioni, Marisol Sain, Matilde Magnani, Sara Larizza, Gaia Borghesi, Mattia Gentilini, Riccardo Lamarina, Tommaso Bertozzi, Selene Alpi, Andrea Pozzi, Matteo Baccarini, Francesco Margotti (musici), Nicholas Rossi, Luca Misirocchi (portabandiera)

Rione Rosso

Coppia 2^ fascia: Marco Sangiorgi, Riccardo Sangiorgi con Barbara Laneve, Emma Carmellini, Riccardo Zaccherini, Aurora Matacena, Amelia Fiorentini, Ahlam Fadli, Arianna Romanelli, Giulia Mercuriali, Anna Maria Dione (musici)

Coppia 3^ fascia: Filippo Vitali, Leonardo Vitali con Barbara Laneve, Emma Carmellini, Riccardo Zaccherini, Aurora Matacena, Amelia Fiorentini, Ahlam Fadli, Arianna Romanelli, Giulia Mercuriali, Anna Maria Dione (musici), Michele Maggio, Massimo Ranalli (portabandiera)

Grande Squadra: Marco Sangiorgi, Riccardo Sangiorgi, Filippo Vitali, Leonardo Vitali, Michele Maggio, Massimo Ranalli, Pietro Villa con Barbara Laneve, Emma Carmellini, Riccardo Zaccherini, Aurora Matacena, Amelia Fiorentini, Ahlam Fadli, Arianna Romanelli, Giulia Mercuriali, Anna Maria Dione (musici)

Rione Verde

Singolo 1^ fascia: Alessandro Daiano con Gianmarco Visani, Mariagrazia Masi, Lorenzo Liverani (musici)

Singolo 2^ fascia: Alessandro Ione con Gianmarco Visani, Mariagrazia Masi, Lorenzo Liverani (musici), Davide Jabr (portabandiera)

Coppia 2^ fascia: Alessandro Ione, Davide Jabr con Gianmarco Visani, Mariagrazia Masi, Lorenzo Liverani (musici), Alessandro Daiano (portabandiera)

Singolo 3^ fascia: Luca Santuari con Gianmarco Visani, Mariagrazia Masi, Lorenzo Liverani (musici), Tommaso Conti (portabandiere)

Coppia 3^ fascia: Tommaso Conti, Caludio Fabbri con Gianmarco Visani, Mariagrazia Masi, Lorenzo Liverani (musici), Emma Fiorentini, Noemi Francesconi (portabandiere)

Grande Squadra: Tommaso Conti, Emma Fiorentini, Emma Ferrini, Claudio Fabbri, Noemi Francesconi, Alessandro Tini con Celeste Catani, Linda Drei, Nicole Samorè, Ilaria Samorè, Vittoria Liverani, Andrea Buldrini con Gianmarco Visani, Mariagrazia Masi, Lorenzo Liverani, Nina Piffari, Giada Catani (musici), Alessandro Ione, Davide Jabr, Alessandro Daiano (portabandiere)

Gli atleti delle gare di domenica sera 1° ottobre

Domenica 1° ottobre l’appuntamento in Piazza del Popolo alle ore 20.00 vedrà protagonisti:

Borgo Durbecco

Singolo U21: Alessandro Ricci con Mattia Comani (tamburino), Lorenzo Rinaldi (portabandiera)

Coppia U21: Davide Guerrini, Federico Maurizi con Mattia Comani (tamburino), Matteo Maurizi, Lorenzo Rinaldi (portabandiera)

Coppia tradizionale: Marco Tarroni e Marco Pasi con Marco Liverani (tamburino), Devis Valmori, Matteo Maurizi (portabandiera)

Rione Giallo:

Singolo U21: Davide Lionetti con Enrico Pederzoli (tamburino), Maurizio Reali (portabandiera)

Coppia U21: Davide Lionetti, Luca Ghinassi con Enrico Pederzoli (tamburino), Maurizio Reali, Simone Lionetti (portabandiera)

Coppia tradizionale: Luca Ghinassi e Davide Lionetti con Lorenzo Ghiselli (tamburino), Maurizio Reali, Simone Lionetti (portabandiera)

Rione Nero

Singolo U21: Federico Lama con Ginevra Cipriani (tamburino), Giacomo Costa (portabandiera)

Coppia tradizionale: Francesco Santandrea e Enrico Emiliani con Mattia Ricci (tamburino), Paolo Emiliani, Rodrigo Ceroni (portabandiera)

Rione Rosso

Singolo U21: Francesco Palomba con Christian Vignoli (tamburino), Raffaaele Rampino Jr (portabandiera)

Coppia U21: Nicholas Solaroli, Federico Piazza con Christian Vignoli (tamburino), Denis Bucci, Roberto Villa (portabandiere)

Coppia tradizionale: Raffaele Rampino Jr e Francesco Palomba, Luca Linguerri (tamburino), Roberto Villa, Denis Bucci (portabandiera)

Rione Verde:

Singolo U21: Marco Bertoni con Michela Pantera (tamburino), Massimiliano Rossi (portabandiera)

Coppia U21: Nicola Dal Pozzo, Eenrique Tassinari con Michela Pantera (tamburino), Luca Santuari, Florian Gorovelli (portabandiera)

Coppia tradizionale: Filippo Rossi e Massimiliano Rossi con Michela Pantera (tamburino), Marco Bertoni, Florian Gorovelli (portabandiera)

Dove vedere le gare delle bandiere

Per chi non potesse essere in piazza del Popolo, le due serate di gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali del Niballo Palio di Faenza (Youtube, Fb e sito www.paliodifaenza.it). Un modo facile e immediato per non perdere lo spettacolo o per rivederle anche nei giorni successivi e continuare a vivere la magia di queste serate in piazza del Popolo. La sintesi delle gare verrà poi trasmessa su TeleRomagna (canale 14) domenica 8 ottobre alle 21 (con replica mercoledì 11 ottobre alle 23.30) per la serata del 30 settembre e domenica 15 ottobre alle 21 (con replica mercoledì 18 ottobre alle 23.30) per la serata dell’1 ottobre.