La pedalina e gli arredi circostanti sono stati messi a nuovo in tempo per le celebrazioni del 2 ottobre

L’Amministrazione comunale di Conselice ringrazia la sezione Anpi «F. Zini» di Conselice e San Patrizio e i numerosi giornalisti della Federazione nazionale stampa italiana e dell’Associazione stampa Emilia Romagna per il contribuito al ripristino del monumento alla stampa clandestina e alla libertà di stampa.

«La pedalina, monumento collocato in piazza della Libertà di stampa, era stata danneggiata dall’alluvione – come sottolinea la sindaca Paola Pula -. Grazie al contributo di Anpi, Fnsi e Aser abbiamo potuto sistemare le aiuole e le panche circostanti e ripristinare e pulire il monumento, in tempo per le celebrazioni del 17esimo anniversario della sua inaugurazione, lunedì 2 ottobre».

In particolare, dall’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna aveva lanciato l’iniziativa di raccolta fondi «Giornalisti per Conselice», con queste motivazioni: «Conselice è uno dei Comuni romagnoli maggiormente danneggiati dall’alluvione. Conselice è anche il Comune della libertà di stampa, unico in Italia ad avere monumento a essa dedicato. A Conselice, ogni anno, il 3 maggio (Giornata internazionale della libertà di stampa) e il primo ottobre (celebrazione del monumento) vengono organizzate numerose iniziative dedicate al giornalismo e alla libertà di informazione. A questo si aggiunge l’Osservatorio sulla libertà di stampa, che vede tra i soci il Comune, la Fnsi e l’Aser. L’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna supporta queste iniziative, partecipa agli eventi, va nelle scuole a raccontare ai ragazzi il valore della libera stampa. La fase acuta dell’emergenza è finita, ma i danni sono enormi. Conselice ci ha dato tanto, e con questa iniziativa di raccolta fondi vorremmo fargli sentire la vicinanza dei giornalisti italiani con una iniziativa di solidarietà per la manutenzione monumento alla libertà di stampa».