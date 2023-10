Si svolgeranno a partire dal 4 ottobre e sono tutte gratuite con prenotazione obbligatoria

Anche quest’anno in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento al seno (Sam), prevista per la prima settimana di ottobre, il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza una serie di eventi dedicati al tema dell’allattamento e del benessere materno-infantile.

Il tema della Sam 2023 riguarda il rapporto tra allattamento e lavoro e spiega quanto siano importanti per allattare il congedo retribuito, il sostegno sul posto di lavoro e le nuove normative sulla genitorialità. Vengono chiamati in causa i governi, i decisori politici, i datori di lavoro, le comunità e i genitori, ognuno a seconda del proprio ruolo nel supportare le famiglie e nel realizzare condizioni compatibili con l’allattamento nel contesto lavorativo.

Mercoledì 4 ottobre alle 17 alla biblioteca «Fabrizio Trisi» di Lugo ci sarà un incontro dedicato a genitori in attesa. Giovedì 5 ottobre alle 10 sempre alla Trisi di Lugo un incontro dedicato a genitori in attesa e neogenitori sull’alimentazione in gravidanza e in allattamento; a seguire, flash mob nella piazza del Pavaglione (le partecipanti sono invitati a indossare una maglia bianca).

Al centro culturale Il Granaio di Fusignano sono in programma tre incontri per i genitori di bambini 0-6 anni dedicati ai libri e alla lettura ad alta voce, strumenti potenti per costruire e scoprire l’infanzia e cuore del progetto nazionale Nati per leggere. Gli appuntamenti, tutti alle 20.30, si terranno nei mercoledì 4 ottobre (quali libri proporre ai bambini da 0 a 16 mesi, con la bibliotecaria e formatrice Nati per leggere Nives Benati), 11 ottobre (per genitori di bambini da 16 a 36 mesi, con Nives Benati) e 18 ottobre (per genitori di bambini da 3 a 5 anni, con la bibliotecaria e formatrice Nicoletta Bacco). I libri presentati saranno in particolare quelli proposti dalla nuova guida Nati per leggere (Aib 2023).

Martedì 10 ottobre alle 10 nella sede del Centro per le famiglie, a Lugo in viale Europa 128, la ruota delle neomamme e delle mamme in attesa, un momento di incontro, condivisione e confronto, mentre sabato 14 ottobre alle 10un incontro dedicato ai papà in attesa e ai neo papà; previsti inoltre due incontri nell’ambito del percorso di accompagnamento alla nascita dedicati a genitori in attesa: «Organizzare la casa: spunti pratici per prepararsi all’arrivo di un bebè» (giovedì 12 ottobre alle 17) e «Formato famiglia: cambiamenti e nuovi equilibri personali, di coppia e di famiglia» (martedì 17 ottobre sempre alle 17).

Nei venerdì 13, 20 e 27 ottobre, sempre alle 10, il Centro per le famiglie ospiterà inoltre gli appuntamenti dedicati allo yoga mamma-bambino, a cura di Claudia Mazzolani, insegnante qualificata di yoga e yoga pre/post parto.

Venerdì 13 ottobre dalle 16 alle 19 al parco delle Lavandaie, in Via Villa a Lugo, workshop esperienziale per supportare le madri nel cambiamento, a cura di Sara Galeotti – facilitatrice di Mother Nature Italia, e Nina delle Fragole, facilitatrice di canto polifonico. Iscrizione entro l’11 ottobre.

Gli eventi sono curati in collaborazione con i servizi bibliotecari, il consultorio e la pediatria di comunità dell’Ausl Romagna e associazioni del territorio.

Tutti gli incontri proposti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, contattare il Centro per le famiglie al 366 6156306, email centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.