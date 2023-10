Sul posto la Polizia locale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 30 settembre: una motociclista stava percorrendo via Canale Molinetto in direzione Ravenna quando, giunto alla rotonda che precede lo svincolo con la Classicana, per cause ancora in fase d’accertamento da parte della Polizia locale di Ravenna, ha urtato contro un’auto.

Sul posto il personale sanitario del 118 ha provveduto a soccorrere l’uomo che, rimasto sempre cosciente, è stato portato in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni non gravi.