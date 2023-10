Obiettivo regolamentare la viabilità in ingresso e uscita dal centro o in direzione Ss16

L’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rotatoria nell’intersezione fra viale Milano e viale Di Vittorio.

L’intervento ha l’obiettivo di regolamentare la viabilità in una zona nevralgica del territorio comunale che coinvolge il traffico in uscita dal centro di Cervia, nonché in ingresso e uscita verso il centro di Milano Marittima o in direzione SS16.

Il progetto fa parte della revisione complessiva della viabilità e della messa in sicurezza delle reti viarie con particolare attenzione anche alla viabilità ciclopedonale.

Il costo complessivo dell’opera di 420 mila euro è già stato finanziato e fa parte del programma triennale degli investimenti 2022/2024. Le prossime settimane verrà anche emanato il bando di gara per l’esecuzione dei lavori.

Con la realizzazione della rotonda sull’intersezione via Milano-via G. Di Vittorio si procederà anche ad una revisione della viabilità sulla via XX Ottobre, che è comunque indirettamente interessata ai movimenti del traffico della zona, aprendo un confronto col Consiglio di Zona per valutare le possibili soluzioni.

Inoltre importante per la viabilità cervese è anche la nuova strada del Piazzale Artusi di collegamento fra Via G. Di Vittorio e via Martiri Fantini che costeggia l’Istituto alberghiero e costituisce il completamento di via Attilia Angelini.

L’intero comparto pertanto avrà un nuovo assetto viario complessivo più agevole e funzionale ai flussi veicolari, che permetterà di congiungere più velocemente il centro di Cervia alla zona Terme e a Milano Marittima, alleggerendo così anche il traffico sulla via Martiri Fantini all’incrocio ponte Cavour e Via G. Di Vittorio.