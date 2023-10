Denunciato dalla polizia locale dell’Unione. Ritiro della patente e sequestro del mezzo

Nei giorni scorsi, su segnalazione della Centrale operativa del 118, una pattuglia del Nucleo Infortunistica Stradale della Polizia Locale della Romagna Faentina è stata inviata all’incrocio tra via Celletta e via San Pier Laguna per effettuare i rilievi di un incidente stradale con feriti. Dagli accertamenti fatti, è emerso che il conducente di un’Audi station wagon, un 28enne di Cotignola, che viaggiava lungo via Celletta con direzione Ravenna, arrivato all’incrocio con via San Pier Laguna, ha saltato lo “STOP” scontrandosi violentemente contro una berlina Hyundai che procedeva verso Forlì. A bordo di quest’autovettura una coppia di 30enni residenti a Castel Bolognese che, a causa dello schianto con l’Audi, è poi stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza con codici di media gravità mentre il conducente dell’Audi è rimasto illeso. Nell’immediatezza dell’incidente, così come prescrive il Codice della Strada, gli agenti della polizia locale hanno sottoposto il 28enne alla prova etilometrica che ha evidenziato quanto l’automobilista di Cotignola aveva un tasso alcolemico pari a oltre quattro volte il consentito (0,5 g/l). L’uomo è stato denunciato dagli Agenti del Nucleo Infortunistica per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale con la conseguenza del ritiro immediato della patente di guida e il sequestro dell’Audi che verrà confiscato.