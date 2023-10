Gravissimo incidente nella serata di venerdì all’altezza di Ponte Bellocchio

Tragico incidente nella serata di venerdì 29 settembre sulla statale 309 ‘Romea’ all’altezza di Ponte Bellocchio, al confine tra le province di Ravenna e Ferrara. Per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, un furgone e un camion sono entrati in collisione.

Nel violentissimo schianto un uomo ha perso la vita, mentre un’altra persona è rimasta ferita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale, è intervenuto anche il personale Anas. La strada è stata temporaneamente chiusa nel tratto dal km 19,000 al km 19,050, nel territorio comunale di Ravenna.