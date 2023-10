Due persone, un uomo e una donna, trasportate al Bufalini. L’incidente sabato sera verso le 21.30

E’ probabilmente stata la disattenzione la causa del gravissimo incidente avvenuto ieri sera verso le 21.30 alla stazione ferroviaria di Castel Bolognese. Coinvolte due persone, verosimilmente sedute sulla banchina, con le gambe a penzoloni rivolte verso i binari. La donna è una 35enne nata in Brasile; dell’uomo ancora non si conosce l’identità. I due, che gli investigatori non escludono possano essere senza fissa dimora, non si sono accorti del passaggio del lungo treno merci che stava sopraggiungendo. Forse per lo spostamento d’aria, il convoglio ha trascinato la donna, rimasta gravemente ferita a una gamba e a parte del corpo; l’uomo è rimasto ferito solo a una gamba ma non è stato travolto. La ricostruzione da parte della Polizia Ferroviaria è stata possibile visionando le telecamere di sicurezza che hanno ripreso l’agghiacciante scena.

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitate ambulanze del 118 e il personale della Polizia Ferroviaria dalla vicina stazione di Faenza. “Sul secondo binario -ha raccontato un testimone sembrava essersi consumata una scena raccapricciante”. I due poi sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena con un elicottero del 118 partito da Bologna e abilitato al volo notturno.

Nel frattempo la notizia, anche per l’andirivieni di pattuglie della polizia di Stato e dei mezzi del 118 che accorrevano a sirene spiegate, ha fatto velocemente il giro del piccolo centro sulla via Emilia e davanti la stazione tanti curiosi si sono riversati.

Come era ovvio immaginare la circolazione dei treni, di sera molto ridotta, è stata sospesa per consentire i soccorsi e i rilievi che si sono protratti fino a notte fonda. Questa mattina, domenica 1 ottobre, le indagini continueranno per capire l’esatta dinamica dell’accaduto e per identificare anche l’uomo che nell’immediato pare fosse senza documenti.