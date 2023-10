Ciascuna assemblea sarà focalizzata sui lavori e problemi che interessano una determinata porzione del territorio comunale

A Conselice il sindaco e la giunta comunale organizzano sei nuove assemblee pubbliche per incontrare i cittadini sul tema della ricostruzione post alluvione. Gli appuntamenti, tutti alle 20.30, si terranno all’aperto, in aree verdi o in strade pubbliche chiuse al traffico. Ciascuna assemblea sarà focalizzata sui lavori e problemi che interessano una determinata porzione del territorio comunale.

Questo il calendario: giovedì 5 ottobre nell’area verde di via Nullo Baldini (zona Nullo Naldini e Cooperazione, zona Chiesanuova e zone Spazzate Sassatelli); venerdì 6 ottobre in piazza Menni (via Aldo Moro, via Benati, via Berlinguer, zona campo sportivo); lunedì 9 ottobre di fronte alla stazione ecologica di via Amendola (zona Marconi, Amendola, Zoppa, Dalle Vacche); mercoledì 11 ottobre in via Tevere, 12, di fronte a Idrotermica Baroncini (vie dei fiumi); lunedì 16 ottobre al parco Vivaldi (via Vivaldi, zona Saracca, zona Don Minzoni e vie limitrofe); mercoledì 18 ottobre a Frascata, nell’area verde di via Romagna (via Gardizza, via Predola, zona Sabbadina)

In caso di maltempo, l’assemblea di turno si terrà nell’auditorium del municipio di Conselice (via Garibaldi, 14).