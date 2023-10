Gratuito per gli utenti, ha macinato 850mila chilometri e trasportato 1.300.000 utenti

Oggi, nella sala Bigari della Residenza Comunale, si è tenuta la conferenza stampa per il decennale del Green-go Bus, l’innovativo servizio pubblico di mobilità urbana, 100% elettrico. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Faenza Massimo Isola, la consigliere regionale Manuela Rontini, l’assessora del Comune al Bilancio, Lavori Pubblici e Viabilità, Milena Barzaglia e l’amministratore delegato del Gruppo Erbacci, Giorgio Erbacci.

Il servizio nasce nel 2013 attraverso un accordo fra il Comune di Faenza e il Gruppo Erbacci per il piano di sosta, con l’inaugurazione della linea A da piazzale Pancrazi (Parco Bucci) a via Pistocchi, incontrando il grande apprezzamento da parte dei faentini. Infatti, da quest’anno è in funzione anche la linea C dal Centro commerciale Borgo di via Fornarina a via Barilotti (alle spalle del Duomo), che ha portato la flotta ad un totale di 7 mezzi ed una copertura del servizio che ha permesso al Green-Go di essere l’unico mezzo pubblico a poter raggiungere il centro storico nei mesi successivi alla drammatica alluvione dei primi di maggio.

Il Green-GO BUS è una tipologia di servizio unico in Europa. Infatti, le batterie elettriche del Green-Go Bus vengono ricaricate con energia proveniente direttamente dal sole attraverso un grosso impianto di pannelli fotovoltaici voluto dal Gruppo Erbacci per fare in modo che il servizio avesse un impatto ambientale pari a zero.

Alcuni numeri: Il Green-Go Bus in questi 10 anni ha trasportato più di 1.300.000 passeggeri. Il totale dell’autoproduzione di energia elettrica tramite l’apposito impianto fotovoltaico è pari 158,47 MWH che ha consentito di risparmiare ca. 800.000 litri di gasolio che invece sarebbero stati bruciati nell’aria da un normale autobus diesel. Il Green-Go Bus ha così evitato la dispersione nell’aria di 233.000 Kg di diossido di carbonio, uno dei gas serra più pericolosi.

Il GREEN-GO BUS è gratuito, è di facile accesso per le mamme con carrozzine, ha ampi spazi per i passeggeri che debbano trasportare borse per la spesa quotidiana o valigie per viaggi, ha la pedana di salita e discesa per i portatori di disabilità che possono ulteriormente migliorare la loro fruizione del mezzo grazie alla presenza a bordo della CAA, la Comunicazione Aumentativa e Alternativa.

Il Gren-GO BUS mette a disposizione di tutti i cittadini una app di facile consultazione che consente di individuare in tempo reale la posizione del mezzo da prendere, evitando fastidiose attese alla fermata.

Il Green-GO BUS si è affermato come un fedele compagno dei faentini, favorendo l’accesso al centro storico da parte degli utenti in modo veloce, comodo e, soprattutto, GREEN.