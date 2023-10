Interessate corso Matteotti, via Santa Maria dell’Angelo e via Stradello Cappuccini

Per lavori sulla rete idrica, mercoledì 4 ottobre a Faenza, in corso Matteotti, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: dalle 7.30 alle ore 16, e comunque fino a termine lavori, tra vicolo Naldi e piazza Sant’Agostino: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, restringimento della carreggiata, divieto di transito per i pedoni, divieto di transito per i velocipedi circolanti con direzione di marcia Firenze – Ravenna. Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo il tratto oggetto dei lavori.

Sempre mercoledì 4 ottobre, per lavori di ripristino del manto stradale, dalle ore 08.45 alle 12: nel tratto di via Santa Maria dell’Angelo, compreso tra l’intersezione con via Cavour e l’intersezione con via Barbavara, divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; percorso alternativo per raggiungere via Severoli e via Zanelli: via Cavour – via Tonducci – via Castellani con soppressione della Zona a Trafffico Limitato; doppio senso di circolazione nel tratto di via Santa Maria dell’Angelo compreso tra l’intersezione con via Cavour e l’intersezione con via Zanelli per i soli veicoli in uso a residenti e frontisti della zona non raggiungibile causa lavori. Dalle 14 alle ore 18, in via Stradello Cappuccini in corrispondenza dei civici 19 e 21 divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo il tratto oggetto dei lavori, collocare tutta la segnaletica occorrente, compresa la cartellonistica informativa anche nelle intersezioni limitrofe al tratto interdetto alla circolazione, indicare a residenti o frontisti il percorso utile per raggiungere la destinazione.