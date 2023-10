Causato dallo spandimento di fertilizzante naturale, non nocivo per la salute

In merito all’odore sgradevole percepito in diverse parti del territorio del comune di Ravenna, simile a odore di “pesce in putrefazione”, Arpae e Comune di Ravenna hanno verificato che è causato da operazioni di spandimento di borlanda liquida nei terreni a nord est della città.

La borlanda è un concime organico di origine naturale e di consistenza liquida e viscosa, solubile in acqua, che si ottiene dagli scarti delle barbabietole. Non è un liquame ma un fertilizzante. Produce un odore sgradevole ma non ha effetti nocivi per la salute.

Il materiale proviene da un serbatoio ubicato ad est di Mezzano. Individuate le cause, è stato chiesto all’azienda responsabile della concimazione di spandere il fertilizzante in terreni lontano dalla città o da centri abitati.