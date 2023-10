La concessione dell’immobile è prevista per un periodo di tre anni, dall’1 novembre 2023 al 31 ottobre 2026

Il Comune ha riaperto i termini per la manifestazione di interesse ad ottenere in concessione una porzione di un lotto di terreno a Lido Adriano, all’angolo tra viale Manzoni e via Zancanaro, da adibire a coltivazioni agricole.

La concessione dell’immobile è prevista per un periodo di tre anni, dall’1 novembre 2023 al 31 ottobre 2026.

Chi fosse interessato dovrà inviare la manifestazione di interesse entro e non oltre le 12 di martedì 17 ottobre 2023 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo patrimonio.comune.ravenna@legalmail.it con oggetto “Manifestazione di interesse alla concessione di un terreno sito lungo via Zancanaro a Lido Adriano” oppure consegnarla a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, all’Ufficio Archivio e Protocollo in piazza del Popolo 1, previo appuntamento telefonando ai numeri 0544-485108/ 482881 o, ancora, tramite servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Ravenna Ufficio Archivio e Protocollo piazza del Popolo 1 – 48121 Ravenna, scrivendo sulla busta “Manifestazione di interesse alla concessione di un terreno sito lungo via Zancanaro a Lido Adriano”.

L’interesse alla concessione del terreno potrà essere manifestato tramite dichiarazione in carta semplice corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la dichiarazione.

Ogni altra informazione può essere richiesta a Michele Mariotti al numero 0544-482832 o all’indirizzo di posta elettronica mmariotti@comune.ra.it

L’avviso pubblico, con i dati catastali del terreno, e il modello consigliato per la redazione della manifestazione di interesse sono reperibili al link https://bitly.ws/VV4c