In città per le riprese di “4 ristoranti”, lo chef ha visitato il centro. Il Sindaco De Pascale pubblica la foto con la Tomba di Dante: “Il voto su Ravenna conferma il risultato: 10!”

È vera e propria Alessandro Borghese “mania” a Ravenna in questi giorni. Lo chef, in città per le riprese di una puntata di “4 ristoranti”, che sono iniziate ieri sera, 3 ottobre, con il primo appuntamento, impazza sui social ed è stato visto diverse volte in centro.

“Tutti lo cercano”, come scrive lo stesso Comune, mentre lui si è recato in alcuni monumenti della città. In alcune foto viene ritratto durante la visita ai siti teodoriciani con la direttrice Sandra Manara, in altre durante quella alla zona Dantesca.

Sul proprio profilo Instagram Borghese ha pubblicato alcune storie proprio dal centro di Ravenna. Prima un video nei Giardini Pensili con una battuta su un’installazione: “Ed ecco è qui dove Dante passava la Pasquetta. Questo è un grande barbecue, e qui certe grigliate infernali ragazzi… eccezionale!”. Poi un saluto anche agli impiegati del Palazzo della Provincia durante la “pausa caffè”.

Il Comune e il Sindaco Michele De Pascale hanno poi pubblicato la foto dello chef davanti alla Tomba di Dante: “Il voto di Alessandro Borghese su Ravenna conferma il risultato: 10! Grazie ad Alessandro Borghese per aver scelto la nostra bellissima città per una nuova puntata della sua trasmissione!”