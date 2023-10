Accolto l’odg dell’On. Bakkali. I commenti dei sindaci De Pascale (Ravenna) e Ranalli (Lugo)

Il sindaco Michele de Pascale commenta l’ordine del giorno presentato dall’onorevole Bakkali in occasione della discussione parlamentare sul Dl Asset alla Camera dei Deputati per includere nella struttura commissariale la gestione dell’emergenza causata dagli eventi metereologici estremi di luglio scorso.

“Bene ha fatto l’onorevole Ouidad Bakkali, che ringraziamo, a presentare un ordine del giorno per includere nella struttura commissariale del Generale Figliuolo la gestione dell’emergenza causata dagli eventi metereologici estremi di luglio, che hanno pesantemente colpito alcune porzioni del nostro territorio, in particolare la zona di Savarna, Conventello e Grattacoppa a Ravenna, ma anche Alfonsine, Voltana e altri territori della Bassa Romagna.

Gli episodi metereologici di luglio sono stati inseriti dal Governo tra le Emergenze nazionali, per far fronte alle quali però sono stati stanziati fondi scarsissimi per l’emergenza e la ricostruzione. Il decreto del Governo riconosce dunque la gravità dei danni provocati dal forte tornado e dai temporali che hanno colpito gravemente famiglie e imprese, ma anche in questo caso li copre solo in minima parte.

Il Governo, dando parere favorevole a questo Odg, si è impegnato a valutare la proposta, che ci auguriamo venga accolta, poiché questo permetterebbe di affrontare in maniera organizzata la fase di ripristino e di semplificare le procedure di richiesta di ristori ed indennizzi per i cittadini che aspettano già da diversi mesi una risposta chiara e strutturata”.

Il commento del sindaco di Lugo, Davide Ranalli

“Gestire assieme la ricostruzione dopo l’alluvione e quella dopo il tornado. Ovvero assegnare alla struttura del Commissario Figliuolo anche le risorse per le nostre frazioni a nord dove i cittadini colpiti erano stati in larghissima parte toccati anche dall’alluvione. Avevamo fatto questa proposta appena dopo i devastanti fatti del 22 luglio e ora è stata assunta dalla parlamentare Ouiddad Bakkali e accolta all’unanimità nella discussione del decreto legge Asset, in queste ore alla Camera. Una decisione giusta, a tutela dei cittadini, che ora va trasformata in realtà”.