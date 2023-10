L’iniziativa organizzata dal centro per le famiglie nell’ambito della Sam

Continuano gli appuntamenti del Centro per le famiglie della Bassa Romagna dedicati alle neomamme, in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento al seno (Sam). Giovedì 5 ottobre, dopo un incontro in biblioteca dedicato a genitori in attesa e neogenitori sull’alimentazione in gravidanza e in allattamento, le partecipanti hanno tenuto un piccolo flash mob nella piazza del Pavaglione per promuovere le buone pratiche con i neonati.

Il tema della Sam 2023 riguarda il rapporto tra allattamento e lavoro e spiega quanto siano importanti per allattare il congedo retribuito, il sostegno sul posto di lavoro e le nuove normative sulla genitorialità. Vengono chiamati in causa i governi, i decisori politici, i datori di lavoro, le comunità e i genitori, ognuno a seconda del proprio ruolo nel supportare le famiglie e nel realizzare condizioni compatibili con l’allattamento nel contesto lavorativo.

Il calendario completo degli appuntamenti della Sam è disponibile al link https://www.labassaromagna.it/Novita/Comunicati-stampa/Gli-appuntamenti-in-Bassa-Romagna-per-la-Settimana-mondiale-per-l-allattamento-materno.

Tutti gli incontri proposti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, contattare il Centro per le famiglie al 366 6156306, email centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.