C’è tempo fino al 16 ottobre per partecipare alla raccolta fondi su ideaginger.it per dare vita alla seconda edizione di CuCù, stagione culturale con concerti e narrazioni di artisti locali che gli organizzatori dell’associazione Controsenso intendono proporre tra novembre 2023 e aprile 2024 a Bagnacavallo nella Sala di Palazzo Vecchio.

Per donare è sufficiente visitare il sito ideaginger.it, cercare “CuCù” (curiosità culturali) e scegliere la donazione preferita. Per ogni donazione c’è una ricompensa: dai biglietti per le serate ai libri, dalle xilografie di Andrea Tampieri fino all’unico originale dell’acquerello realizzato da Cinzia Baccarini come immagine della seconda edizione. Sul sito c’è anche un divertente video che invita a partecipare al progetto.

L’obiettivo degli organizzatori è di raccogliere almeno tremila euro per dare vita a quattro, cinque o sei serate, in base alle donazioni ricevute.

https://www.ideaginger.it/progetti/cucu-curiosita-culturali-seconda-edizione.html