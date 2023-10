Oltre ad oggi, lunedì 9 ottobre, sarà possibile recarvicisi mercoledì 11 e venerdì 13

Il centro di raccolta/smistamento aperto e gestito presso il Centro Commerciale Esp, in un primo momento, dalla Consulta del volontariato di Ravenna, dall’Associazione Cuore e Territorio e dall’Associazione Terzo Mondo, con il sostegno di Ravenna24Ore.it, ha visto nel tempo la partecipazione di innumerevoli altre Associazioni e anche singoli cittadini.

Tanto è stato fatto per il territorio ed è intenzione della Consulta, del Terzo Mondo e Cuore e Territorio distribuire ogni singolo bene ricevuto dalle oltre 260 Associazioni sparse in tutta Italia.

Per favorire le giuste aspettative dei donatori i volontari hanno aperto il centro nei giorni 4 e 6 ottobre per raccogliere fondi a favore delle strutture. Ci si è trovati, invece, di fronte ad una copiosa affluenza di alluvionati a tutt’oggi bisognosi di assistenza. Tantissimi i beni di prima necessità distribuiti in questa due giorni agli oltre 100 utenti intervenuti.

Visto lo stato di necessità ancora persistente i volontari provvederanno ad aprire, oltre a lunedì 9 ottobre come già comunicato anche dalle 10,00 alle 18,00 di mercoledì 11 e venerdì 13 ottobre.

Il battito del volontariato vi aspetta!