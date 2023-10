Ancora attiva l’altra condotta che soddisfa circa il 50% del fabbisogno idrico. L’intervento dovrebbe concludersi entro le 18

Alcune squadre del Pronto Intervento Acqua di Hera sono al lavoro da alcune ore per riparare la condotta addutrice che trasporta l’acqua grezza dal campo pozzi di Bazzino al potabilizzatore di Massa Lombarda.

I tecnici sono prontamente intervenuti per svolgere le attività di riparazione della condotta, che si trova a circa 700 metri di distanza dai pozzi, Inoltre, le squadre della multiutility stanno intervenendo con rimodulazioni impiantistiche e riduzioni di pressione per limitare i consumi e ridurre il più possibile il disagio alle utenze.

Sono state inoltre attivate 3 autocisterne per integrare la produzione del potabilizzatore. Confermato il funzionamento dall’altra condotta che rifornisce Massa Lombarda, in grado di soddisfare il 50% del fabbisogno idrico.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, durante i quali si potranno verificare e cali di pressione in rete o, in alcuni casi, mancata erogazione dell’acqua nell’area interessata e che dovrebbero concludersi entro le 18.00 di oggi, salvo inconvenienti

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare un’alterazione del colore che non ne pregiudica la potabilità: è sufficiente far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.