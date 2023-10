L’incidente in mattinata all’altezza dell’abitato di Casemurate

Ancora un incidente mortale sulle strade del Ravennate nella mattinata di oggi, lunedì 9 ottobre. Il tragico schianto si è verificato attorno alle 11.30, su via Dismano, all’altezza dell’abitato di Casemurate, dove, per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, un automobile e un furgone si sono scontrati frontalemente.

I sanitari del 118 sono prontamente intervenuti con Ambulanza ed elicottero, ma purtroppo per il conducente della vettura, che secondo le prime informazioni sarebbe una donna di 76 anni, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per coadiuvare i soccorsi e la Polizia Locale, che ha momentaneamente chiuso la strada.