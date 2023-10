vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica e al popolo israeliano dopo l’attacco terroristico di Hamas

Due lettere, al rabbino di Ferrara Luciano Meir Caro e al sindaco Simon Alfasi, della città gemellata Yokneam Illit. Le ha scritte il sindaco Davide Ranalli per esprimere vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica e al popolo israeliano dopo l’attacco terroristico di Hamas.

“In queste ore angoscianti è necessario ribadire la vicinanza e l’amicizia con chi è stato attaccato”, ha spiegato il sindaco.

Di seguito i testi delle lettere:

“Caro rav Luciano Meir Caro,

le scrivo per rappresentarle i sentimenti di più profonda vicinanza e solidarietà dell’Amministrazione Comunale e della città di Lugo alla comunità ebraica. Ciò che sta avvenendo dopo la sciagurata azione dei terroristi di Hamas non deve lasciarci passivi ma portarci a rafforzare i nostri legami e i nostri rapporti. Lugo, città che ha ospitato nei secoli una attiva comunità ebraica, è vicina al popolo di Israele in questo momento drammatico. Hamas cessi l’azione militare e vengano liberati i prigionieri. L’innesco di una spirale di guerra potrebbe portare a conseguenze inimmaginabili e devastanti”.

“Caro sindaco,

ti scrivo per inviarti la più sincera vicinanza in queste ore angoscianti da parte della città di Lugo. Queste brevi righe ti giungano anche come richiesta di farci avere notizie sulla situazione nel tuo territorio.

L’azione terroristica di Hamas ha innescato una spirale di violenza di cui non conosciamo ancora l’esito ma sappiamo porterà solo lutti e sangue. Da Lugo condanniamo senza riserve quanto accaduto, azioni che portano solo all’aumento di un odio incontrollato e ci mettiamo a disposizione per tutto ciò che possa servire in nome del legame tra le nostre comunità

Con amicizia”.