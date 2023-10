Secondo l’accusa il piccolo sarebbe dovuto essere con un adulto, che però non c’era

Sei condanne per omicidio colposo in cooperazione: questa la richiesta del procuratore di Ravenna, Daniele Barberini, nel processo per la tragica morte del piccolo Edoardo Bassani, annegato a 4 anni nel giugno 2019 in una piscina di Mirabeach. Lo riportano i principali giornali locali e l’agenzia Ansa.

Oltre a tre dirigenti del parco (direttore, direttrice operativa e responsabile area), l’accusa ha chiesto condanne anche per il bagnino e per i genitori del piccolo (“il minimo con tutti i benefici”), presenti al processo anche in qualità di parte civile. Secondo il Pm, infatti, il piccolo sarebbe dovuto essere con un adulto, che però non c’era.