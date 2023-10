Il portale permette trovare gratuitamente mobili o servizi messi a disposizione per gli alluvionati

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha deciso di patrocinare Setiserve.it, il portale online che aiuta coloro che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso maggio. La piattaforma permette di mettere in relazione chi è disposto a donare gratuitamente mobili, oggetti o servizi e le necessità di chi è stato colpito dalle alluvioni.

I privati, quindi, possono mettere a disposizione materiali utili e chi ne ha bisogno può usufruirne. Per poter accedere ai servizi o donare materiale è sufficiente una semplice registrazione alla piattaforma.

«Si tratta di un’iniziativa che ha un alto valore per un territorio come il nostro, ancora segnato dagli eventi alluvionali – ha dichiarato Luca Piovaccari, sindaco con delega alle Politiche socio-sanitarie dell’Unione -. È importante che la catena solidale non si interrompa, perché siamo ancora lontani dal ritorno alla normalità. Alcune famiglie non sono ancora rientrate nelle loro case e moltissime altre ci metteranno mesi a ripristinare le proprie abitazioni. Abbiamo pertanto deciso di patrocinare questa interessante iniziativa che mette in relazione domanda e offerta in modo semplice e funzionale. Ringrazio l’azienda Quinck per averla sviluppata e messa a disposizione gratuitamente».

Setiserve.it, patrocinata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, è realizzata per iniziativa dell’azienda Quinck con il supporto di Glueglue, che ha realizzato il design funzionale e grafico della piattaforma, del designer Stefano Ollino, autore del marchio in termini di logo e denominazione, e dell’avvocato Vincenzo Tomasello, che ha sviluppato i termini della privacy e di utilizzo della piattaforma.