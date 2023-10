Il tratto della Ss 67 da Classe al Porto di Ravenna diventerà strada “Extraurbana Principale”. Prevista una durata di oltre 4 anni e un investimento da 43 milioni

Anas ha consegnato oggi, mercoledì 11 ottobre, i lavori di adeguamento della strada statale 67 “Tosco-Romagnola” da Classe al Porto di Ravenna.

L’opera, cofinanziata nell’ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, ha lo scopo di riqualificare e potenziare la funzionalità del nodo di interconnessione tra la viabilità statale ed autostradale con il porto di Ravenna.

L’intervento, del valore complessivo di 43 milioni di euro, prevede l’ampliamento alla sezione stradale per conformarla alla tipologia “B – Extraurbana Principale” di un primo tratto dal km 218,550 al km 220,550 e dal km 221,515 al 223,700. Al termine dell’intervento il tratto sarà caratterizzato da carreggiate separate da spartitraffico centrale e con due corsie per senso di marcia. Il progetto prevede inoltre l’adeguamento degli svincoli esistenti di via Flotta Romana, Poto Fuori, via Staggi, Punta Marina-Lido e la razionalizzazione degli accessi nei tratti oggetto dell’intervento, che verranno opportunamente convogliati in apposite controstrade.

I lavori di adeguamento, una volta conclusi, aumenteranno il livello di sicurezza stradale, ridurranno i tempi medi di percorrenza e creeranno una connessione funzionale a servizio della città di Ravenna e dei centri urbani dell’entroterra ravennate, per le relazioni con l’area portuale.

I lavori avranno una durata complessiva di 1555 giorni.