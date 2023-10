In tutto sono stati sostenuti 2498 nuclei familiari

È in corso la liquidazione dei contributi di autonoma sistemazione (Cas) per le famiglie alluvionate, per cui breve le somme spettanti saranno accreditate ai cittadini della Bassa Romagna che hanno fatto richiesta.

In tutto sono stati sostenuti 2498 nuclei familiari, il 96% delle istanze pervenute. Sono ancora in corso (e proseguiranno per le situazioni ancora dubbie) i controlli sulle date di effettivo rientro dei richiedenti nelle proprie abitazioni. A fronte delle comunicazioni di rientro mancanti sono emerse alcune dimenticanze, prontamente sanate, mentre alcune anomalie sono invece ancora in corso di verifica.

Si ricorda che la data di effettivo rientro presso l’abitazione deve essere comunicata entro 5 giorni dal rientro per calcolare correttamente il contributo a cui si ha diritto; in caso di irregolarità rilevate a seguito dell’erogazione, le eccedenze non dovute dovranno essere restituite.

Per quanto riguarda i primi aiuti ai cittadini (Pac/Cis), l’Unione dovrà concludere tutte le istruttorie entro la fine di ottobre. Attualmente risultano ancora circa 150 le persone che non hanno risposto alle richieste di chiarimenti e integrazioni inviate dalla mail contributialluvione@unione.labassaromagna.it: si ricorda che, se un richiedente non risponde alle richieste di integrazione, è impossibile per l’ente istruire correttamente la pratica e, quindi, definirne l’eventuale erogazione. Chi non l’avesse ancora fatto dovrà rispondere alle richieste pervenute dall’Unione entro la fine della prossima settimana.

Tutti coloro che non hanno ancora avuto notizia dell’erogazione dei primi 3mila euro di acconto sono invitati a verificare la mail indicata in fase di domanda, o prendere contatto con l’Urp del proprio Comune.