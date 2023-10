L’intervento della Polizia Locale su segnalazione degli uffici comunali

È stata una segnalazione degli uffici comunali di via Berlinguer a dare il via all’intervento, effettuato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 ottobre, dalla Polizia Locale. Giunti sul posto, gli operanti hanno rintracciato una persona intenta a bivaccare, identificata in un 41enne pugliese, senza fissa dimora.

Nel corso delle attività è poi sopraggiunto un 27enne guineano il quale, incurante della presenza degli agenti, si è sdraiato a terra su di un altro bivacco, già allestito. Per quest’ultimo, rifiutatosi di fornire il titolo di soggiorno e di declinare le proprie generalità, gli operanti hanno anche proceduto all’accompagnamento presso i propri uffici per l’identificazione e per procedere a tutte le contestazioni del caso.

Identificata, sul posto, anche una 28enne della provincia di Ferrara.

Al termine dell’intervento, l’area è stata fatta ripulire da vari materassi, coperte, cartoni e dai numerosi rifiuti abbandonati, tra cui lattine, bottiglie ed escrementi.

La Polizia Locale ricorda che, per le persone indigenti residenti nel Comune di Ravenna che hanno bisogno di un aiuto, è sempre possibile rivolgersi ai numerosi servizi alla persona presenti sul territorio e che, ai non residenti, è sempre data la possibilità di un aiuto per rientrare al Comune di provenienza.