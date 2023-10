Sarà attivo in modalità sanzionatoria verso la fine di ottobre. Limite di 50 km/h

È stato installato nei giorni scorsi un nuovo autovelox fisso in via Bellucci, direzione di rilevamento Ravenna, approssimativamente all’altezza del civico 189 della adiacente via Destra Canale Molinetto. Il limite in questo tratto di strada è pari a 50 km/h.

Al momento lo strumento è attivo soltanto in modalità test, così da permettere alla Polizia locale di svolgere le operazioni di taratura e verifica delle funzionalità e diventerà attivo in modalità sanzionatoria indicativamente verso la fine di ottobre. La data verrà comunque comunicata appena stabilita.

Si ricorda che il Codice della Strada prevede per l’infrazione al limite di velocità sanzioni differenziate. Chiunque superi i limiti massimi di velocità di non oltre 10 chilometri orari, è soggetto al pagamento di 42 euro (scontato a 29.40 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale), non vengono tolti punti dalla patente. Chi supera il limite massimo di velocità consentito di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 40 chilometri orari, è soggetto al pagamento di 173 euro (scontato a 121.10 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale); vengono tolti 3 punti dalla patente. Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 40 chilometri orari, ma di non oltre 60 chilometri orari è soggetto al pagamento di 543 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Infine chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 60 chilometri orari è tenuto al pagamento di 845 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi.