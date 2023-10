La città scelta in segno di vicinanza e supporto dopo l’alluvione

Con i saluti istituzionali del sindaco Michele de Pascale e dei direttori della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio Parenti e del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza, si sono aperti questa mattina a sala D’Attorre i lavori della riunione nazionale della rete Europe Direct, in programma a Ravenna fino a domani, venerdì 13 ottobre. In video collegamento è poi intervenuta la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.

Ravenna, sede del Centro Europe Direct della Romagna, è stata scelta per l’annuale assemblea per dare un segno di vicinanza e supporto al territorio, dopo le alluvioni di maggio, da parte delle istituzioni europee in Italia. In quest’ottica, la Rappresentanza ha sostenuto il progetto Forza Romagna di Manifattura Ceccarelli, che ha realizzato una collezione con i tessuti danneggiati dal fango il cui ricavato sarà destinato ad aiutare le scuole del territorio.

Nell’esprimere a nome dell’intera comunità il proprio ringraziamento, il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale ha anticipato che a maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, saranno esposte in Provincia le bandiere dei paesi europei che hanno prestato soccorso nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile durante l’alluvione.

Partecipano ai lavori della riunione nazionale della rete Europe Direct oltre 100 responsabili dei centri d’informazione Europe Direct e dei Centri di Documentazione Europea coordinati dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

La rete Europe Direct, attraverso 47 centri dislocati su tutto il territorio nazionale, e 52 Centri di Documentazione Europea, mira a promuovere il coinvolgimento dei cittadini nel dibattito sul futuro dell’Europa, recepire le loro istanze e preparare il terreno per le elezioni europee del 6-9 giugno 2024, stimolando la partecipazione attiva della popolazione.

Le due giornate sono l’occasione per discutere e confrontarsi su obiettivi e modalità per comunicare le priorità politiche di Commissione e Parlamento europeo sul territorio nazionale con particolare riferimento all’appuntamento con le elezioni europee 2024. Tra gli interventi della mattinata si segnalano quelli di alcuni deputati al Parlamento europeo: Salvatore De Meo, Brando Benifei, Alessandra Basso, Tiziana Beghin in collegamento da remoto.