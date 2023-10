Il passaggio delle consegne

Antonella Casadio è la nuova presidente della Sezione di Ravenna di Fidapa BPW Italy per il biennio 2023-25 e succede a Daniela Poggiali in carica nello scorso biennio.

Il passaggio delle consegne è avvenuto mercoledì 11 ottobre in un clima di amicizia e sorellanza che ha visto radunate socie e ospiti per assistere a una delle più emozionanti cerimonie del biennio associativo.

La Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari è un movimento di opinione indipendente, senza scopi di lucro né distinzioni in base a etnia, lingua e religione. Opera per promuovere, valorizzare e sostenere le iniziative delle donne artiste e professioniste adoperandosi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle stesse, nel mondo del lavoro, in ambito sociale e familiare.

La Presidente uscente Daniela Poggiali ha ricordato il lavoro svolto attraverso oltre quaranta incontri dedicati a manifestazioni pubbliche, incontri dedicati alle socie e in collaborazione con altre associazioni consolidando la presenza di FIDAPA nell’ambito cittadino e nella comunità di riferimento.

La neo Presidente Antonella Casadio è psicologa clinica, pratica la libera professione e vanta una grande esperienza nei campi delle dipendenze, dell’associazionismo e del volontariato. Proprio la sua professionalità desidera mettere a disposizione di FIDAPA per valorizzare le competenze delle socie e rafforzare così l’Associazione in una crescita consapevole con attenzione alle donne della nostra comunità. Il confronto e il dialogo saranno fonti di idee e stimoli che attraverso la partecipazione collettiva produrranno azioni sul territorio e in città che rafforzeranno la visibilità e l’incisività della nostra azione.

Con la nomina di Antonella Casadio entrano in carica la vice presidente Patrizia Ravagli, la segretaria Giulia Bersani, la tesoriera Cristina Amadori e la Past President Daniela Poggiali. Le consigliere sono Federica Bassi, Mary Chillari, Alessandra Fabbri, Lina Lopez, Giulia Minghetti, Ilda Renzelli, Yannick Tazzari, Barbara Tulli e Flavia Valmorra,

Sono state elette revisore dei conti Monica Maltoni, Angela Montanaro, Paola Rivano.