Protezione civile in piazza per informare i cittadini sui comportamenti da attuare prima, durante e dopo un’alluvione

Sabato 14 e domenica 15 ottobre torna anche nelle piazze di Ravenna “Io non rischio”, la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile fondata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni. Il Comune di Ravenna aderisce, promuovendo, attraverso l’ufficio di Protezione civile, le iniziative previste dalle associazioni di volontariato R.C. Mistral per quanto riguarda il rischio idraulico e Pubblica assistenza per il rischio sismico.

R.C. Mistral sarà presente, sabato 14 ottobre dalle 10 alle 18, in via Cavour 1 nella piazzetta della chiesa di San Domenico, per informare i cittadini sui comportamenti da attuare prima, durante e dopo un’alluvione.

I volontari della Pubblica assistenza invece saranno presenti, sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 10 alle 17, in piazza XX settembre per parlare delle buone pratiche di protezione civile e sui rischi sismici.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: https://iononrischio.protezionecivile.it/