Soddisfazione da parte del Comune di Ravenna

Un museo diffuso, un palcoscenico a cielo aperto, vivi e coinvolgenti. Così il Comune di Ravenna sintetizza l’immagine che la città ha dato di sé nel fine settimana della Notte d’Oro e dell’inaugurazione della Biennale di mosaico contemporaneo.

Cittadini e visitatori hanno vissuto e apprezzato una proposta culturale e di intrattenimento in grado di intercettare molteplici gusti ed interessi.

“È stata veramente una grande gioia – dichiara il sindaco Michele de Pascale – vedere la nostra città gremita in occasione della Notte d’Oro e dell’inaugurazione della Biennale di mosaico contemporaneo lo scorso week end. La compresenza dei due eventi si rivela ogni anno di più una scelta vincente, intrecciando cultura e divertimento in una formula che piace e coinvolge i più svariati pubblici e fa scoprire ogni volta nuovi e sorprendenti scenari nella meravigliosa cornice del nostro centro storico.

E questo è solo l’inizio di un autunno e un inverno ricco di progetti culturali e di intrattenimento straordinari che continueranno a mantenere alta l’attrattività della nostra città d’arte.

Veniamo da anni complessi in cui abbiamo dovuto far fronte a situazioni difficili e dolorose; con questa consapevolezza vedere la nostra comunità così partecipe e spensierata è un’emozione ancora più grande.

Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno lavorato nel corso di tutto il fine settimana per garantire sicurezza, ordine e pulizia, agli operatori dell’accoglienza e agli organizzatori delle tantissime iniziative che hanno offerto proposte interessanti e di qualità”.

Solo per fare alcuni esempi, naturalmente non esaustivi rispetto ai tantissimi eventi organizzati e alle numerose realtà museali aperte al pubblico, ma che restituiscono il senso del fermento dell’intero fine settimana, la mostra del Mar dedicata a Burri ha registrato tra sabato e domenica 1361 ingressi e il concerto gratuito di Magma, sempre al Mar, sabato sera, circa 700. Tutti occupati, in piazza del Popolo, i 400 posti a sedere per lo spettacolo comico di Giovanni Vernia, al quale hanno assistito anche tantissime persone in piedi. Tra la mostra “Episodi di mosaico contemporaneo”, con la quale è stata inaugurata la Biennale, e il dj set Cemento Atlantico sabato sera, palazzo Rasponi ha avuto tra sabato e domenica 2222 visitatori. Significativo anche l’accesso alla mostra allestita al Pr2 “Le stazioni dell’arte”, con le opere in mosaico della linea 1 della metropolitana di Napoli, vista da 206 persone. Gli ingressi alla Domus dei Tappeti di pietra sono stati complessivamente tra sabato e domenica 850, compresivi degli eventi pensati per la Notte d’Oro e la Biennale e delle visite al sito. Nella serata di presentazione del nuovo impianto di illuminazione esterna del palazzo di Teodorico, sabato, gli ingressi al monumento sono stati circa 900 e più o meno 500 quelli al Museo nazionale.