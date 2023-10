Tragico incidente nel pomeriggio di domenica

Tragico incidente stradale sulla variante di Alfonsine della Ss 16 “Adriatica” nel pomeriggio di domenica 15 ottobre. Attorno alle 17 un’auto e una moto di grossa cilindrata sono entrati in collisione in un tratto rettilineo mentre viaggiavano nella stessa direzione. Nel violento impatto il centauro, un 36enne di origine rumena residente nel faentino, ha purtroppo perso la vita.

Le cause dello schianto, del quale non sembrano esserci testimoni, sono al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118. Il pilota dell’automobile non ha riportato conseguenze, mentre la strada è rimasta chiusa per i rilievi.