Cuore e Territorio, la Pubblica Assistenza di Langhirano e la Consulta del Volontariato consegnano assegno ad Agata Manfredi, la sua casa e il suo studio erano stati distrutti dall’alluvione

Cuore e Territorio, la Pubblica Assistenza di Langhirano e la Consulta del Volontariato scelgono di aiutare chi ha sempre aiutato gli altri: Agata Manfredi, psicologa di Faenza, da sempre gratuitamente al servizio delle associazioni di volontariato del territorio come Linea Rosa e Cuore e Territorio, in prima linea per aiutare le persone a superare traumi e paure loro lasciate anche dalle calamità che hanno colpito il nostro territorio. Oggi le associazioni vogliono aiutare Agata che a seguito dell’alluvione perdeva la casa e lo studio, consegnandole un assegno per far sì che continui con l’immutato impegno ad aiutare le persone bisognose. Agata Manfredi: “Vi ingrazio tantissimo per la donazione e per le parole di stima e sostegno che mi avete dedicato. In questo momento, nella situazione complicata in cui devo muovermi, ogni gesto di aiuto, può facilitare il percorso e quindi risultare una risorsa determinante nel concreto ma anche per non sentirmi sola, vitalizzare l’energia interiore e sperare di risalire insieme a chi mi sta vicino per affrontare le difficoltà economiche e logistiche di vario tipo, causate dall’alluvione ma anche da una burocrazia che, non solo a me, fornisce scarsa protezione e tutela per il futuro. Grazie ancora di cuore”.