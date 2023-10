Il sindaco invita tutti i concittadini a un momento di raccoglimento martedì 17 ottobre alle 20.30

Martedì 17 ottobre a Fusignano ci sarà un falò per la pace: l’appuntamento è alle 20.30 in piazza Corelli per manifestare contro tutte le guerre.

A distanza di circa un anno e mezzo dalla prima esperienza (la volta precedente fu in marzo 2022, a seguito dell’avvio dell’aggressione russa contro l’Ucraina), il sindaco Nicola Pasi invita nuovamente i suoi concittadini per un momento di raccoglimento, col pensiero rivolto in particolare all’escalation di violenza in Medio oriente.

Il falò è curato da Auser Fusignano e Spi-Cgil, a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.

In questo quadro, sempre martedì 17 ottobre la parrocchia di Don Claudio Bolognesi partecipa alla «Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace» indetta dalla Caritas italiana; le offerte che verranno dal digiuno andranno per i poveri; alle 19 è prevista una veglia di preghiera nella chiesa arcipretale di San Giovanni Battista, a fine della quale la comunità si ritroverà attorno al falò.