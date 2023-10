Consegnata la somma raccolta nel concerto del cantautore Ghielmetti– oltre 7380 euro – a favore de La Piccola Betlemme di Faenza dopo l’alluvione

La musica è diventata un aiuto concreto, da lontano, per le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia–Romagna. È quanto è stato raggiunto con l’organizzazione e il successo del concerto, che nella sala “Enrico Musa” dell’associazione Carducci di Como ha visto protagonisti qualche tempo fa Luca Ghielmetti (chitarra e voce), Marco Brioschi (tromba), Alfredo Ferrario (clarinetto), Bruno Giordana (piano). Il cantautore Ghielmettisi è messo a capo di una squadra di amici musicisti per dare una mano a una terra che gli è cara – la moglie Francesca Melandri è di Faenza – nel modo più naturale, un concerto dedicato all’ODV La Piccola Betlemme, organizzazione di volontariato.

La squadra solidale si è allargata con l’iniziativa dei Lions Como Plinio il Giovane, dell’associazione Carducci con LarioIn e con Banca Generali Private che hanno effettuato la consegna di quanto raccolto nella Sala Bianca del Teatro Sociale della città lombarda.

All’incasso del concerto benefico, oltre 6mila euro, hanno fatto seguito altre elargizioni su IBAN dedicato. In totale 7386 euro, che vengono devoluti per una buona causa: l’acquisto di una cella frigorifera utile a conservare gli alimenti freschi che La Piccola Betlemme di Faenza riceve dai donatori per offrire un servizio di cucina e mensa a persone e famiglie in difficoltà.