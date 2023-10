Manifestazione enogastronomica nelle piazze, le riflessioni

Dal 27 al 29 ottobre in quattro piazze del centro storico di Ravenna torna la 21a edizione di “GiovinBacco in Piazza” con centinaia di etichette di vino, cibo di strada, punti di ristorazione, assaggi e incontri. Pur riconoscendo alcuni valori dell’evento, che vanno dalla promozione alla valorizzazione, il rischio che alcuni cittadini segnalano è quello di una “confusione culturale” data dallo “stravolgimento dell’uso originario” dei luoghi d’arte e di cultura.

Inoltre, taluni si sono chiesti inoltre quale sia il livello di coerenza territoriale dal momento in cui il territorio comunale di Ravenna non è vocato alla produzione vinicola.

Un altro punto oggetto di riflessioni riguarda anche la consapevolezza nel consumo di alcolici, anche se di qualità come quelli proposti nella manifestazione. Bene l’allestimento in piazza del Popolo della postazione dell’Unità di Strada del Servizio Dipendenze Patologiche Ravenna con il programma Sicuramente Insieme (che offrirà al pubblico informazioni utili per il corretto uso di alcol e sostanze e per la guida sicura oltre che la prova etilometro monouso). Tuttavia, c’è chi si chiede se non si possa far di più tramite un’opera di sensibilizzazione più massiccia, con l’ente pubblico in prima fila per la prevenzione di comportamenti scorretti e pericolosi. Dunque non solo un semplice sostegno all’evento, sostegno giudicato da alcuni inopportuno.