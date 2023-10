Circolazione interrotta per lavori dalle 9.30 alle 10 in via Attilio Monti

Ponte mobile di Ravenna chiuso al traffico per mezz’ora, dalle 9.30 alle 10, giovedì 19 ottobre. Come segnalato su diversi cartelli luminosi della città la circolazione sarà interrotta su via Attilio Monti.

Conseguentemente alla chiusura al transito sul ponte mobile, i veicoli leggeri (di massa a pieno carico inferiore alle 5 tonnellate) potranno percorrere via Trieste, via Darsena, via Antico Squero e via delle Industrie, mentre i veicoli pesanti (con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate) dovranno percorrere le statali tangenti all’abitato di Ravenna.