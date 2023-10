Lunedì verranno montati i moduli fotovoltaici e il prototipo verrà calato in acqua in Darsena in occasione di Omc

Come comunica il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, è in corso l’assemblaggio del primo prototipo di sistema di Solare galleggiante di Agnes.

Lunedì verranno montati i moduli fotovoltaici e il prototipo verrà calato in acqua in Darsena in occasione di Omc. Poi verrà spostato nella laguna di Venezia dove resterà per un anno per eseguire degli studi.