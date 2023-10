Trasferta dell’antica Accademia degli Incamminati di Modigliana nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Ancora una trasferta dell’antica Accademia degli Incamminati di Modigliana a Brisighella nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, per una riunione ad alto livello in occasione del centenario della nascita di S.E. Cardinale Achille Silvestrini (Brisighella 1923 – Città del Vaticano 2019), sul tema: ‘L’onda lunga della diplomazia vaticana – dalla conferenza di Helsinki 1975 ad oggi.’.

Insieme all’associazione ‘La Memoria Storica di Brisighella – I Naldi Gli Spada’ e ai due Comuni di Modigliana e Brisighella, l’incontro è stato occasione per approfondire il ricordo dell’alto prelato e di un periodo molto importante della diplomazia della Santa Sede.

Dopo i saluti del presidente dell’Accademia Venerino Poletti e di Velda Raccagni, presidente della Memoria Storica, hanno preso parola i due sindaci: per Brisighella Massimiliano Pederzoli, per Modigliana Jader Dardi.

Quattro gli interventi programmati e coordinati dal giornalista Alessandro Rondoni: sen. Pier Ferdinando Casini, presidente d’Onore dell’Accademia, Cav. Lav. Antonio Patuelli, presidente Emerito dell’Accademia, sen. Emma Fattorini, autrice del libro su Silvestrini ‘La diplomazia della speranza’ e il dott. Gianfranco Brunelli, stretto collaboratore del Cardinale dal 1991 al 2002.

Nel 2006 gli fu consegnato il ‘Vincastro d’Argento – Premio a una Vita’, il più alto riconoscimento che l’Accademia riserva agli Incamminati che hanno: “Dato valore alla vita per l’esemplare condotta e i risultati raggiunti: negli studi, nella ricerca e nell’insegnamento; nell’attività creativa e artistica; nell’impegno politico e civile o di

volontariato; nell’esercizio dell’attività professionale, imprenditoriale, commerciale e, comunque, produttiva.”.

Biografia del Cardinale Achille Silvestrini

Nato a Brisighella, nella Diocesi di Faenza-Modigliana, il 25 ottobre 1923. E’ entrato a diciannove anni nel Seminario Diocesano faentino ove, il 13 luglio 1946, è stato ordinato sacerdote, dal Vescovo Mons. Giuseppe Battaglia. Nel 1952 è divenuto alunno della Pontificia Accademia Ecclesiastica e il 1° dicembre 1953 è entrato nel servizio diplomatico della Sezione per gli Affari ecclesiastici straordinari della Segreteria di Stato. Nel luglio 1973 è stato nominato Sotto-Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa. Dal 1° luglio 1988 al 24 maggio 1991 è stato Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Dal 24 maggio 1991 al 25 novembre 2000 è stato Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. Da S. Giovanni Paolo II creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 28 giugno 1988 con il Titolo di San Benedetto fuori Porta San Paolo. Il Cardinale Achille Silvestrini è deceduto il 29 agosto 2019 in Città del Vaticano.