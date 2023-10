È accaduto in via San Mama, fortunatamente nessun ferito nel crollo

Pericoloso incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 ottobre, in via San Mama a Ravenna. A causa delle forti raffiche di vento, per le quali è anche in vigore un’allerta meteo, un’impalcatura di una casa in ristrutturazione è crollata in strada, travolgendo due auto parcheggiate.

Fortunatamente nel crollo non sono rimaste coinvolte persone e non si registra nessun ferito. Gravi i danni invece alle auto. Sul posto la Polizia Locale di Ravenna per i rilievi e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.