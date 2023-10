Confermato lo sbarco alla banchina di “Fabbrica Vecchia” lunedì 30 ottobre

Confermato per lunedì prossimo, 30 ottobre, alle ore 13, l’arrivo a Ravenna della nave O.N.G. “Ocean Viking”, con a bordo 47 migranti di cui 11 minori non accompagnati e 36 adulti.

Ai 29 del primo imbarco, sono infatti stati recuperati altri 18 naufraghi, di cui 16 adulti e 2 minori non accompagnati, che si aggiungono per un totale di 47 migranti, di cui 11 minori.

In totale si tratta di 23 siriani, 3 del Sudan del Nord, 18 del Bangladesh, e 3 egiziani.

Confermato lo sbarco alla banchina di “Fabbrica Vecchia” e le operazioni di identificazione e visite mediche al Circolo Canottieri alla “Standiana”. Per quanto concerne la ripartizione dei migranti, 9 minori saranno accolti a Santa Maria in Fabriago (Lugo) presso la struttura demaniale gestita dalla Cooperativa il Solco in associazione con la Croce Rossa lughese, altri 2 minori (si tratta di due fratelli, un undicenne e un diciassettenne) saranno accompagnati ed affidati ad una struttura in Basilicata secondo le indicazioni ministeriali; a Ravenna resteranno 20 adulti e distribuiti tra i vari centri di accoglienza della provincia, mentre altri 16 adulti saranno destinati alla Prefettura di Bologna.

La nave della O.N.G. SOS Mediterranee era stata assegnata a Ravenna come “porto sicuro” già da mercoledì, poi l’arrivo era stato posticipato di un giorno, da domenica a lunedì.