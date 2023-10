L’episodio al confine tra la Toscana e la Liguria

Verso le 13 di venerdì 27 ottobre un elicottero è precipitato nelle montagne dell’Appennino tosco-ligure. Secondo le primissime indicazioni a perdere la vita è una 28enne di Faenza che si trovava ai comandi di un elicottero civile di una società di Sondrio in volo tra l’isola d’Elba e uno dei comuni di Sondrio. L’incidente è avvenuto, nei boschi della località Fontia, in una zona particolarmente impervia. Avuto notizia dell’incidente, in volo si è alzato l’elicottero del soccorso della Regione Toscana Pegaso 3 decollato dall’eliporto del Cinquale, in Versilia, che dopo aver sorvolato la zona, vedendo una colonna di fumo, il personale è riuscito a indicare ai soccorritori la zona dello schianto. Sul posto i vigili del fuoco, del soccorso Asl, della polizia di Stato e i carabinieri.