Chiusa la SP 306 “Casolana” al km23 a Casola Valsenio e del sottopasso dell’SP47 Borello a Castel Bolognese

L’ondata di maltempo che sta creando gravi danni in Toscana comincia a colpire anche l’Emilia-Romagna e la provincia di Ravenna.

Allarme rosso per i livelli idrometrici dei fiumi Senio e Santerno, che tornano a fare paura dopo l’alluvione della scorsa primavera. Quest’ultimo ha rotto gli argini nel bolognese a Borgo Tossignano.

In via precauzionale è stata disposta la chiusura della SP 306 “Casolana” al km23 a Casola Valsenio e del sottopasso dell’SP47 Borello a Castel Bolognese.

Il monitoraggio proseguirà per tutta la notte. Al momento le precipitazioni sembrano in calo, e anche il livello dei fiumi potrebbe aver raggiunto il picco massimo attorno alla mezzanotte.

Il punto del Sindaco di Ravenna

Come riporta il Sindaco e Presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, dal proprio profilo social: “Nelle ore passate ingenti piogge hanno colpito le colline fra la Provincia di Ravenna e la Città Metropolitana di Bologna. Al momento i livelli idrometrici più elevanti si riscontrano nelle valli del Santerno, del Senio e, al momento in forma minore, del Lamone.

Nel nostro territorio provinciale si riscontrano già danni nei Comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme, mentre sono allertati tutti i comuni delle vallate interessate.

Per ragioni di sicurezza, come Provincia di Ravenna, abbiamo disposto la chiusura della SP 306 “Casolana” al km23 a Casola Valsenio e del sottopasso dell’SP47 Borello a Castel Bolognese e continueremo a monitorare la situazione insieme ai COC dei Comuni interessati dalle piene per tutta la notte, coordinati con il CCS presso la Prefettura.

Per quel che concerne il Comune di Ravenna al momento non si ravvisano fattori di rischio, ma tenete monitorati tutti i canali per aggiornamenti”.

Paura a Solarolo

A Solarolo, come riporta la pagina Emilia Romagna Meteo, per paura di una nuova alluvione, molte persone hanno raggruppato le auto nei punti più alti del paese.