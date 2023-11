Bonitta:”Non a funzionato niente, chiediamo scusa al pubblico”

La Consar non è praticamente scesa in campo e ha spianato la strada ad un successo per 3-0 della Consoli Brescia che la punisce senza la minima attenuante. L’allenatore Marco Bonitta la riassume così: “partita da dimenticare in cui non ha funzionato nulla. Chiediamo scusa al pubblico”. Servizio insufficiente e attacco ancora più negativo, ci si poteva davvero aspettare qualcosa di più dalla formazione ravennate per il grande ritorno della Consar al Pala De André (1130 spettatori, quasi il doppio rispetto alla scorsa settimana al pala Costa); una partita di cartello quella con la Consoli Sferc Brescia con una squadra, quella avversaria, in cui il 50% dell’organico in campo (Klapwijk, Candeli ed Erati) ha giocato a Ravenna e che rappresenta un avversario di grandi qualità a vanti in classifica (8 punti contro 6 di Ravenna che però deve recuperare l’incontro con Porto Viro). E invece Brescia ha fatto il suo compito senza sbavature e porta a casa il successo pieno: quel che più dispiace è che la Consar non sia mai stata praticamente in partita. “Un 3-0 bruttino” ha commentato a fine partita il capitano Goi; davvero brutta la prestazione di Orioli che ha chiuso con il 17% in attacco e solo 5 punti; poco meglio Bovolenta con un modesto 35% e 8 punti. Ora c’è una settimana di tempo per resettare la situazione preparare al meglio la partita di Ortona.

La Comnsar parte con la sua formazione tipo di inizio stagione: Mancini al palleggio e Bovolenta opposto, Orioli e Panciocco di banda, Mengozzi e Bartolucci al centro. Goi libero, allenatore Bonitta. La Consoli risponde con Tiberti al palleggio e Klapwijk opposto, Erati e Candeli al centro, Cominetti e Gavilan di banda. Franzoni libero, allenatore Zambonardi. Arbitri dell’incontro Andrea Clemente di Parma e Marco Pasin di Borgaro Torinese.

Inizia contratta la Consar nel primo set che subisce il primo break con un ace di Cominetti (2-4) poi Bresci prende il largo con una battuta migliore e un attacco più preciso. Ci pensa Mancini con un ace a riavvicinare la Consar (6-8) ma Brescia è più precisa, soprattutto al servizio, e ripristina il vantaggio (8-11). Un muro di Mengozzi riavvicina i ravennati (10-11) ma Brescia riscappa grazie alle imprecisioni di Ravenna in ricezione (12-16) e Bonitta ferma il gioco. Brescia è più prevìcisa al servizo (con Klapwiyk in particolare) e in attacco e arriva al massimo vantaggio su Ravenna (13-20). Un ace di Mancini scyite la Consar (15-20) ma un muro di Erati scava un solco che potrebbe essere decisivo (15-22) e infatti il set si chiude 25-18 per Brescia con una Consar sfiduciata e poco aggressiva. Attacco molto deficitario con Orioli al 17% (un solo punto) e Bovolenta al 25% (3 punti). .

Il secondo set riparte con una Consar piuttosto timida e fallosa (3-5) ma qualche errore della Consoli la riporta avanti (6-5) e un sontuoso attacco di Bovolenta porta a 2 le lunghezze di vantaggio (7-5). Brescia ricuce lo svantaggio (9-9) e mette la freccia con un bel muro (12-10) e Bonitta ferma il gioco sul 12-15 quando Brescia sembra averne di più con una difesa attenta, un attacco mai murato e un servizio efficiente. Un attacco fuori di Panciocco allarga il divario (13-17) e Bonitta gioca la carta Falardeau. Ma la musica non cambia (17-21). Ravenna si scuote (19-21) ma ci pensa Candeli dal centro a risolvere la situazione (19-22) e a indirizzare il secondo set verso i lombardi che chiudono 25-21. Una Consar irriconoscibile rispetto alla prestazione sia di Santa Croce sia in casa con Cantù che ha nell’attacco il punto di maggiore fragilità con Orioli nal minimo storico del 12%.

Parte malissimo Ravenna nel terzo set (0-5) e Bonitta ferma il gioco con una sola squadra in campo: Brescia. Un ace di Cominetti scava un solco impegnativo da chiudere (1-7) e poi 2-9 con un ace di Candeli su Panciocco che era poco più di un appoggio. Non cambia la musica (4-11) e non poteva mancare il servizio sbagliato da Mengozzi (5-12). Orioli si riscatta da una prova opaca con due ace consecutivi e sul 9-13 Zambonardi ferma il gioco. Ma quello di Ravenna era un fuoco di paglia e Brescia ritorna a + 5 (12-17) che poi diventa +7 con la Consar che si è arresa (14-21). Bonitta mette in campo Feri al posto di Orioli ma ormai la frittata è fatta. Un errore al servizio di Falaredeau consegna alla Consoli la prima di 8 palle match e la partita si chiude con un severo 18-25.