La squadra di Bonitta, mai in campo, cede per 3-0 – Anche Bovolenta decisamente sotto tono

Era decisamente meglio giocare al PalaCosta, sempre che sia questa la ragione del non gioco della Consar al Pala De Andrè e non problemi tecnici di gioco e di giocatori; almeno lì la Consar lotta(va). Tornata tra le mura (amiche?) del Pala De André (646 spettatori) per affrontare un’agguerrita Porto Viro che ha un punto in meno in classifica ma un ottimo organico e grinta da vendere, la Consar non è mai stata in campo, se non per una frazione del secondo set. E quel che si è visto stasera è stata solo la grinta del Porto Viro che ha letteralmente umiliato la Consar sconfitta per 3-0. Una squadra (quasi) mai in partita, senza muro, senza servizio e con pochissime idee in attacco e un Bovolenta che è l’ombra di quello visto ad Ortona e che chiude con 14 punti e un modesto 34% in attacco (peggio ancora Mengozzi al 33%). E i tifosi giunti da Porto Viro se ne vanno cantando…

La Consar parte con il suo sestetto tipo che vede Mancini al palleggio e Bovolenta opposto, di banda Orioli e Falardeau, al centro Bartolucci e Mengozzi, libero Goi. Allenatore Bonitta. IL Delta gropu Porto Viro schiera Garnica al palleggio e Barotto opposto, al centro Zamagni e Sperandio, di banda Tiozzo e Sette, libero Morgese. Allenatore Morato.

Arbitri Sessolo e Toni.

Parte contratta la Consar nel primo set (0-2, poi 4-7 con un muro su Bovolenta) e si trova subito sotto 7-10 in ragione di un attacco poco incisivo e preda del muro di Porto Viro (già due le murate subite da Bovolenta e Mengozzi). Sul 7-12 Bonitta ferma il gioco ma la musica non cambia e a un attacco poco incisivo si somma una ricezione deficitaria (8-14). Un ace di Falardeau scuote la squadra che recupera un paio di punti (10-14) ma è un fuoco di paglia (12-17). Su un ace di Mancini è Morato a fermare il gioco ma la dinamica del set è ormai segnata (16-21) e un ace di Barotto mette fine (18-25) ad una frazione giocata davvero male dalla Consar.

Il secondo set parte con un bel muro di Bovolenta ma le due squadre si rincorrono senza che nessuna riesca a prendere il sopravvento. Ravenna meno timida ma ancora poco incisiva (8-8). Un muro su Orioli porta avanti Porto Viro (14-16) e poi (18-20). Un ace di Orioli rimette la situazione in parità (23-23) e Morato ferma il gioco. Alla ripresa del gioco Porto Viro mette la pala a terra dopo una ingenuità della Consar ed è Bonitta a fermare il gioco sul 23-24 e un muro su Bovolenta chiude la frazione (23-25). Una Consar più presente rispetto al primo set ma ancora troppo imprecisa in attacco e a muro.

Il terzo set ricomincia con una Consar con il morale sotto i tacchi (0-4) e per Porto Viro si apre un’autostrada. Bonitta, che ha messo Russo al palleggio al posto di Mancini, vede e sullo 0-5 ferma il gioco. La Consar sembra Ortona di domenica scorsa. Un muro di Orioli riavvicina la Consar che resta però molto indietro (5-9). Un paio di azioni ben congegnate riportano sotto la Consar (9-11) ma è un altro fuoco di paglia e Porto Viro scappa di nuovo (12-18). E Bonitta è costretto a sostituire uno spento Bovolenta per Arasomwan. Ma non serve a niente a Porto Viro si porta a casa il set per 25-19.